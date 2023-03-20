وزير جيش الاحتلال يهدد بالاستقالة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت هدد بتقديم استقالته في حال لم يوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإجراءات القضائية.

ونقلت القناة 13 العبرية، قول غالانت لنتنياهو التي تمت في محادثات مغلقة: إن "التحرك أحادي الجانب في الإجراءات القضائية يجب أن يتوقف، بسبب تأثيره على قوات الاحتياط".

وإذا استمرت التشريعات دون اتفاق واسع، فإنه سيستقيل من منصبه كوزير للجيش، كما يضيف غالانت.

وعزف المئات من جنود وضباط جيش الاحتلال، عن الخدمة وانضموا للمظاهرات الاحتجاجية ضد الإصلاحات القضائية التي تعكف عليها حكومة نتنياهو.