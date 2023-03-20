 لجنة دعم الصحفيين تستنكر قرار "بن غفير" بإغلاق مقار إذاعة صوت فلسطين وحظر بثها

استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة التصريحات العنصرية التي اطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير" بحظر بث وإغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" في مدينة القدس المحتلة أو داخل حدود الاراضي المحتلة عام 1948م.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الاثنين 20 مارس 2023م إن القرار الإسرائيلي هو امعان في محاربة المؤسسات الاعلامية التي تنقل حقيقة ما يجري من عدوان إسرائيلي منظم تجاه الشعب الفلسطيني الاعزل بكل مهنية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لاسيما في مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة .

وأكدت لجنة دعم الصحفيين ان هذا القرار لن ينال من عزيمة الصحفيين الفلسطينيين الذين سبق وان واجهوا مثل هذه القرارات العنصرية بمواصلة الرسالة الإعلامية رغم الحظر والقصف والاعتقال والملاحقة والتشويش على الرسالة الاعلامية مؤكدة انه سبق وأن قام الاحتلال بقصف مقر إذاعة صوت فلسطين في غزة لكنها واصلت رسالتها الاعلامية والوطنية بكل مهنية في نقل معاناة الشعب الفلسطيني.

في ذات السياق نددت لجنة دعم الصحفيين بشدة بقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء أربعة صحفيين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة إلى التحقيق معهم.

وأشارت اللجنة ان الصحفيين فراس هنداوي ويزن حداد ولانا كاملة ووليد قمر تعرضوا للتحقيق على خلفية عملهم الصحفي مؤكدة ان هذه المضايقات تأتي لإرهاب الصحفيين ومحاولة منعهم من العمل بحرية .

وبينت اللجنة أن المضايقات الإسرائيلية مستمرة بحق الطواقم الصحفية الفلسطينية التي تعمل في الميدان سواء بالاعتقال أو احتجاز المعدات الصحفية أن ومنع من التغطية ومنع من حرية الحركة بين المدن الفلسطينية .

وطالبت لجنة دعم الصحفيين من المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى تفعيل دورها لمواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالصحفيين الفلسطينيين الذين يؤدون واجبهم بكل مهنية.