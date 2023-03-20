الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل) اجتماعها السادس والعشرين في رام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي من غزة، وذلك بمشاركة مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بنسبة 72.6% من رأس مال الشركة، وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة بشار مصري.

وأقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام 2022 بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد، أي ما يساوي 40 قرشاً للسهم، وبإجمالي يقارب52.65 مليون دينار أردني.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة للعام 2022، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة.

كما تم أيضاً عرض ومناقشة المواضيع والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة لشركة الاتصالات على البيانات المالية للعام 2022، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة عن العام 2023.

وقال مصري: "نجحنا خلال العام 2022 في مراكمة إنجازاتنا والانطلاق نحو مرحلة جديدة حافلة بالعطاء في مسيرة الاتصالات الفلسطينية، وأحدثنا تغييرات هامة وجوهرية على صعيد المجموعة بما ينسجم مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تثبيت الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به رغم التحديات المحلية والعالمية، ولدينا العزم والإصرار على ترسيخ مكانتنا وتطوير أعمالنا".

وأضاف أن الرؤية التي وضعتها مجموعة الاتصالات وخططها للسنوات القادمة تقوم بشكل أساسي على تركيز الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "لقد أطلقنا خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية المنزلية FTTH بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، عبر بناء شبكة تُلبي متطلبات مشتركينا وترفع معدل سرعة الإنترنت في فلسطين لتضاهي دول العالم المتقدم".

وفيما يتعلق بالأداء المالي للمجموعة في العام 2022، فقد بلغ صافي أرباح الاتصالات الفلسطينية ما مقداره 65.2 مليون دينار، فيما وصلت إيرادات المجموعة إلى 308.9 مليون دينار.

وعلى صعيد التطورات التي شهدتها الاتصالات خلال العام 2022، قال مصري: "يستمر سهم بالتل بكونه خياراً مثالياً وادخاراً عظيماً للمساهمين من حيث تحقيقه للعوائد المجزية وتوفيره للدخل السنوي لهم، لتثمر الخطوة الاستراتيجية بنقل جزء كبير من المحفظة العقارية والمالية للمجموعة إلى شركة أركان العقارية الجديدة؛ بزيادة كبيرة في القيمة السوقية للمساهمين".

وأشار إلى ترافق ذلك مع اعتماد هيكلية إدارية جديدة لإدارة شركتي بالتل وجوال، حيث تكونت هذه الهيكلية من فريق تنفيذي خماسي يضم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس الإدارة المالية وعضوين آخرين من الإدارة العليا، بالإضافة إلى تعيين عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وإبراهيم خرمان نائباً له.