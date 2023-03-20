الأوقاف تعيد تشكيل لجنة زكاة سلواد

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الإثنين، قرارا بإعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد، واعتمادها وفق القوانين المتبعة بصندوق الزكاة.

وتضم اللجنة الجديدة: طالب عبد المجيد حامد، وعبد المطلب حماد، وريان مفضي درويش، وتيسير صالح، وعبد الهادي عياد.

وسلّم مدير عام أوقاف رام الله الشيخ وفيق علاوي، ممثلا عن وزير الأوقاف، اللجنة الجديدة مهامها وتقريرها المالي والإداري، والأسس والمعايير وأساليب العمل التي تقوم عليها لجان الزكاة المركزية والفرعية المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأعرب عن شكره للجنة السابقة، على جهودها وما قدموه لخدمة الزكاة والفقراء والمحتاجين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت تحقيقا للمصلحة العليا لتحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة.