دعاء ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم 2023 – من أكثر الأدعية التي يتم البحث عنها مجرد مايتم الإعلان عن موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك 2023 في الدول العربية والإسلامية، لذا تقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" دعاء ثبوت رؤية هلال شهر رمضان 2023.

دعاء ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم 2023

الدعاء من أسهل الوسائل التي يلجأ إليها المسلم للتواصل مع ربّه، فيشكو همومه، ويرفع حاجاته، ويرجو العفو والمغفرة، والثبات على طريق الحق، والصلاح والخير في الدنيا، والجنة في الآخرة.

وفي هذا المقال نقدم لكم الدعاء الذي يقال عند ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك:

"اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلامة والاسلام والعافية المجلله ورفع الاسقام والعون على الصيام والصلاة وقراءة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا اللهم تقبل اللهم آمين".

موعد تحري هلال شهر رمضان 2023 في مصر

ويراقب المسلمون الفلك الدولي الذي أكد أن الدول التي ستتحرى رؤية الهلال خلال 21 مارس سيتعذر عليها رؤيته بسبب غروب القمر قبل الشمس على إثر ظاهرة الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي فإن المتمم لشعبان سيكون الأربعاء 30 شعبان، على أن يبدأ الخميس 1 رمضان 1444 هجريا.

أما بالنسبة للدول العربية والجاليات المسلمة" عمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا وإندونيسيا، والهند وبروناي، وماليزيا، وبنغلادش، وباكستان وإيران، فإن تحري الهلال سيكون يوم الأربعاء 22 مارس، أي أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، وسيصعب رصده بالعين المجردة في وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، إلا أن غرب آسيا ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكتين سيتمكنون من رؤيته بسهولة، وبالتالي يحل 1 رمضان الخميس الموافق 23 مارس 2023