الجهاد تدين اعتقال السلطة أحد كوادرها في طوباس

اختطفت قوة من جهاز المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية المجاهد المحرر والمطارد لقوات الاحتلال عمر محمد بني عودة (37 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون قضاء طوباس.

وأفادت مصادر خاصة أن قوة متنكرة بزي وحدات خاصة داهمت مكان عمل المحرر بني عودة في بلدة طمون واختطفته بطريقة وحشية واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بإبلاغ أهله أنهم من جهاز مخابرات السلطة.

والمحرر بني عودة ينتمي لعائلة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء والأسرى، وهو أسير سابق، وأفرج عنه قبل شهرين من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميته ليتعرض للمطاردة من جديد لقوات الاحتلال.

وصرّح القيادي ماهر الأخرس أن حادثة اختطاف مخابرات السلطة للمحرر بني عودة تتشابه تماماً مع اعتقال جيش الاحتلال للمطاردين، في جريمة جديدة تتنافى مع أدنى قيم الوطنية.

وأكد القيادي الأخرس أن السلطة كثفت مؤخراً من حملة الملاحقة لكوادر حركة الجهاد الإسلامي وخاصة في نابلس وطوباس في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.