هل عيد الأم حلال أم حرام- ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟ يحل غدا الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، عيد الأم، أو ما يُسميه البعض بيوم الأم، إذ تحتفل العديد من الدول العربية والغربية بهذه المناسبة تعبيراً عن امتنانهم للأم، وللصلة الوثيقة بين الأم وأبنائها، فهي التي حملت وأنجبت وأرضعت وسهرت الليالي في سبيل راحة أبنائها، لهذا كان على العالم أن يخصص هذا اليوم للاحتفال بها وبما قدمته في سبيل أبنائها وأسرتها ومجتمعها، لكن هناك العديد يتساءلون عن حكم الاحتفال بعيد الأم وفق الشريعة الإسلامية، وهل هو حلال أم حرام؟

حكم الاحتفال بعيد الأم؟

حكم الاحتفال بعيد الأم؟ يعتبر يوم الأم من أهم الأيام بالنسبة للكثير من الأبناء الذين يجلبون الهدايا ويرسلون بطاقات المعايدة والتهنئة لأمهاتهم بمناسبة يوم الأم العالمي، كما إنهم ينظمون احتفالات منزلية وأسرية بهذه المناسبة على الرغم من أن كل الأيام للأمهات في جميع أنحاء البلاد، لكن يبقى السؤال هل الاحتفال بعيد الأم حلال أم حرام؟ وهل عيد الأم بدعة؟ أو نطلق عليه يوم الأم فقط؟ يحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على التواصل مع مختصون في الشريعة الإسلامية ورجال الدين للإجابة عن هذا السؤال، ووضعه ضمن التقرير.

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هل عيد الأم حرام؟

هل عيد الأم حرام؟ ويتم التساؤل في كل مرة عن إجازة الاحتفال بعيد الأم وفق الشريعة الإسلامية، فمن الناس من يقول إنها بدعة، ومنهم من يقول غير جائز لأن المسلمين يحتفلون فقط بعيدي الفطر السعيد والأضحى المبارك، لكن هناك رأي آخر في هذا الموضوع وهو صادر عن دار الإفتاء المصرية، سنرفقه في الفقرة الأخيرة من المقالة، حتى يتعرف الناس على حكم الاحتفال في عيد الأم 21 مارس من كل عام.

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حكم الاحتفال بعيد الأم 21 مارس

حكم الاحتفال بعيد الأم 21 مارس، قالت دار الإفتاء المصرية في تدوينة على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي: تويتر إن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت، وكانت دار الإفتاء المصرية أيضا قد فصّلت فتوى جواز الاحتفال بعيد الأم في تدوينة سابقة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في عام 2015.