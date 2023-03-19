سعر غرام الذهب في الكويت عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 20-3-2023 ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الجديدة التي توصلكم إلى هذه الأسعار التي جاءت في تعاملات الفورية بالأسواق ولقد اتم الفريق هذه المقالة بعد أن رأى في الساعات الأخيرة وجود عمليات بحث مرتفعة على العديد من محركات البحث على الشبكة العنكبوتية ما دفعنا بكل قوة إلى نشرها حتى يتمكن الالاف من الأشخاص والمهتمين من المتابعة بكل اخلاص عند قراءة هذه المقالة بجميع حذافيرها وهي على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في الكويت اليوم الاثنين 20-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي على النحو التالي :

الوحدة دينار كويتي دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 19.64 دينار وما يعادل 64.00 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 18.00 دينار وما يعادل 58.66 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 17.18 دينار وما يعادل 56.00 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 14.73 دينار وما يعادل 48.00 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 11.46 دينار وما يعادل 37.33 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 9.82 دينار وما يعادل 32.00 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 610.74 دينار وما يعادل 1,990 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 137.47 دينار وما يعادل 447.99 دولار .

اسعار كيلو الذهب 19,638 دينار وما يعادل 63,997 دولار .

سعر الذهب في الكويت اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في الكويت عيار 21 اليوم

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتي على النحو الآتي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 مارس 19.64 17.18 14.73 11.46 9.82

18 مارس 19.64 17.18 14.73 11.46 9.82

17 مارس 19.51 17.07 14.63 11.38 9.75

16 مارس 18.97 16.60 14.23 11.06 9.48

15 مارس 18.94 16.57 14.20 11.05 9.47

14 مارس 18.77 16.42 14.08 10.95 9.38

13 مارس 18.87 16.51 14.15 11.01 9.43

12 مارس 18.45 16.14 13.84 10.76 9.22

11 مارس 18.45 16.14 13.84 10.76 9.22

10 مارس 18.41 16.11 13.80 10.74 9.20

وفي ختام هذه المقالة التي حرصنا فيها بشكل رئيسي على وضع سعر غرام الذهب في الكويت عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 20-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .