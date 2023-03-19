كيف نهيئ انفسنا لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023؟

نصائح لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023 أيام قليلة و يأتي شهر رمضان ويأتي كل الخير معه لأنه هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار ومن خلاله يتقرب فيه المسلمون بالعبادات الى الله عز وجل بالتوبة الصادقة والاستعداد للصيام والقيام بالصلاة بنية سليمة وعزيمة صادقة لذا نقدم لكم نصائح استقبال شهر رمضان المبارك.

نصائح لاستقبال شهر رمضان الفضيل

1- صيام أيام رمضان بالصبر والإخلاص، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه).

2- التوبة الصادقة والإقلاع عن فعل الذنوب، أداء العديد من العبادات بإخلاص وحسن نية، والإكثار من النوافل والصدقات.

3- قراءة القرآن الكريم وتدبره، وحفظ بعض السور في رمضان.

4- الإنفاق في سبيل رضا الله تعالى ومساعدة الفقراء والضعفاء.

5- تعويد اللسان على الذكر والدعاء في جميع الأوقات خاصةً عند الإفطار.

كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟

1- الرجوع إلى الله بالتوبة الصادقة

ينبغي على المرء أن يستعد لبذل قصارى جهده في مراعاة تعاليم الله، وأن يرجع إلى الله بالتوبة الصادقة بأن ينوي النية الصادقة من قلبه بالإقلاع عن الذنوب، والندم على كل خطيئة ارتكبها المرء بأن لا يعاود فعلها مرةً أخرى.

2- الدعاء ببلوغ شهر رمضان بكامل الصحة والعافية

كان السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان وهم بكامل الصحة والعافية عند اقتراب موعد الشهر، فقد روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال “اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان”. ومن الجميل أن يبتهج المرء ويفرح عند بلوغه هذا الشهر، فالعبادة فمجرد دخول شهر رمضان على المسلم وهو في صحة جيدة هي نعمة عظيمة تستحق الشكر والثناء لله تعالى.

3- العزم على أداء كافة العبادات بالنية الصادقة

من المستحسن للمسلمين خلال هذا الشهر الكريم أن يكون لديهم برنامج العبادات والأذكار لاغتنام أيام وليالي رمضان في طاعة الله تعالى، مثلاً الحرص على أداء صلاة الفرائض في الجماعة، والالتزام بصلاة التراويح وقيام الليل، والتبرع والقيام بالأعمال الخيرية يومياً في رمضان، وزيارة المرضى وصلة الرحم ومشاركة الجميع في الأفراح والأحزان، وتلاوة القرآن والأذكار النبوية.

4- التهيئة النفسية والروحية لاستقبال الشهر الفضيل

يُستحب للمسلم أن يتهيأ نفسياً وروحياً لاستقبال هذا الشهر من خلال الاطلاع على الكتب والمجلات الدينية، وكذلك الاستماع إلى المحاضرات والدروس الدينية التي يمكن إيجادها عبر موقع يوتيوب وبودكاست، حتى تتضح بعض أمور الفقه التي تتعلق بالصوم والعبادات الأخرى.

5- كتابة الأدعية الخاصة والعامة

هناك العديد من الأدعية المأثورة الخاصة بشهر رمضان الفضيل مثل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وغيره من الأدعية النبوية. كما يمكن دعاء بأحد الأعية الخاصة بالشخص كأن يُفرج الله همه ويقضي دينه، أو أن يرزقه ذرية صالحة وزوجاً صالحاً، وأن ييسر أموره في الدراسة والعمل.

6- عمل صندوق صغير لجمع التبرعات

شهر رمضان شهر الخير والصدقة والكرم، فمن الرائع بأن يكون في كل بيت صندوق صغير للتبرعات لإطعام عائلات محتاجة خلال الشهر، أو لشراء ملابس جديدة لعيد الفطر، أو يمكن توفير عبوات مياه صالحة للشرب للمصلين في صلاة التراويح.

7- تزيين البيت

يمكنك تزيين منزلك لأجواء رمضانية عائلية مميزة لتشجيع الأطفال على الصوم وتوعيتهم حول هذا الشهر، وتتعدد أفكار تزيين البيت مثل صنع فوانيس رمضان الورقية، ورسم الهلال والنجوم على الورق المقوى.