امساكية رمضان 2023 في فرنسا PDF - موعد أذان المغرب في فرنسا وليون

امساكية رمضان 2023 في فرنسا PDF ، وفي باريس وليون وتولوز قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة التي تم توزيعها على معظم الصفحات الرقمية الخاصة بالموقع على التواصل الاجتماعي حيث يجري الجالية المسلمة في هذه البلد الأوروبي عبر الانترنت لا سيما على جوجل من أجل تحميل امساكية رمضان 2023 في فرنسا إذ أننا وفي الأيام الماضية فلقد وضعنا معظم الامساكيات بالعديد من البلدان العربية والأجنبية حتى يتمكن كافة الأشخاص من الوصول إلها وبكل سهولة تامة ولقد بدأ هؤلاء في الاستعداد لاستقبال شهر الصيام وعن الباقي فهو التالي .

امساكية رمضان 2023 في فرنسا PDF

ويمكن لكم الان التعرف على امساكية رمضان 2023 في فرنسا وبالتالي التعرف على جميع أوقات الصلوات الخمسة من الفجر حتى العشاء والان مع امساكية باريس وهي على النحو التالي :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الخميس 1 23 مارس, 2023 05:57 am 01:57 pm 05:20 pm 08:07 pm 09:37 pm

الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:55 am 01:57 pm 05:21 pm 08:09 pm 09:39 pm

السبت 3 25 مارس, 2023 05:52 am 01:57 pm 05:22 pm 08:10 pm 09:40 pm

الأحد 4 26 مارس, 2023 05:50 am 01:56 pm 05:23 pm 08:12 pm 09:42 pm

الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:47 am 01:56 pm 05:24 pm 08:13 pm 09:43 pm

الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:45 am 01:56 pm 05:25 pm 08:15 pm 09:45 pm

الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:42 am 01:55 pm 05:25 pm 08:16 pm 09:46 pm

الخميس 8 30 مارس, 2023 05:40 am 01:55 pm 05:26 pm 08:18 pm 09:48 pm

الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:37 am 01:55 pm 05:27 pm 08:19 pm 09:49 pm

السبت 10 01 أبريل, 2023 05:35 am 01:55 pm 05:28 pm 08:21 pm 09:51 pm

الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:32 am 01:54 pm 05:29 pm 08:22 pm 09:52 pm

الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:30 am 01:54 pm 05:29 pm 08:24 pm 09:54 pm

الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 05:27 am 01:54 pm 05:30 pm 08:25 pm 09:55 pm

الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 05:25 am 01:53 pm 05:31 pm 08:27 pm 09:57 pm

الخميس 15 06 أبريل, 2023 05:22 am 01:53 pm 05:32 pm 08:28 pm 09:58 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الجمعة 16 07 أبريل, 2023 05:19 am 01:53 pm 05:32 pm 08:30 pm 10:00 pm

السبت 17 08 أبريل, 2023 05:17 am 01:53 pm 05:33 pm 08:31 pm 10:01 pm

الأحد 18 09 أبريل, 2023 05:14 am 01:52 pm 05:34 pm 08:33 pm 10:03 pm

الاثنين 19 10 أبريل, 2023 05:12 am 01:52 pm 05:34 pm 08:34 pm 10:04 pm

الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 05:09 am 01:52 pm 05:35 pm 08:36 pm 10:06 pm

الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 05:06 am 01:51 pm 05:36 pm 08:37 pm 10:07 pm

الخميس 22 13 أبريل, 2023 05:03 am 01:51 pm 05:36 pm 08:39 pm 10:09 pm

الجمعة 23 14 أبريل, 2023 05:01 am 01:51 pm 05:37 pm 08:40 pm 10:10 pm

السبت 24 15 أبريل, 2023 04:58 am 01:51 pm 05:38 pm 08:42 pm 10:12 pm

الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:55 am 01:50 pm 05:38 pm 08:43 pm 10:13 pm

الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:53 am 01:50 pm 05:39 pm 08:45 pm 10:15 pm

الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:50 am 01:50 pm 05:40 pm 08:46 pm 10:16 pm

الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:47 am 01:50 pm 05:40 pm 08:48 pm 10:18 pm

الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:44 am 01:50 pm 05:41 pm 08:49 pm 10:19 pm

الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:42 am 01:49 pm 05:42 pm 08:51 pm 10:21 pm

امساكية رمضان 2023 في ليون PDF

والان مع أوقات الصلوات في مدينة ليون الذي يقطنها ما يقارب المئة ألف مسلم وهي على النحو التالي :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الخميس 1 23 مارس, 2023 05:55 am 01:47 pm 05:13 pm 07:57 pm 09:27 pm

الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:53 am 01:47 pm 05:13 pm 07:58 pm 09:28 pm

السبت 3 25 مارس, 2023 05:51 am 01:47 pm 05:14 pm 07:59 pm 09:29 pm

الأحد 4 26 مارس, 2023 05:48 am 01:46 pm 05:15 pm 08:01 pm 09:31 pm

الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:46 am 01:46 pm 05:15 pm 08:02 pm 09:32 pm

الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:44 am 01:46 pm 05:16 pm 08:03 pm 09:33 pm

الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:42 am 01:46 pm 05:17 pm 08:05 pm 09:35 pm

الخميس 8 30 مارس, 2023 05:40 am 01:45 pm 05:17 pm 08:06 pm 09:36 pm

الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:37 am 01:45 pm 05:18 pm 08:07 pm 09:37 pm

السبت 10 01 أبريل, 2023 05:35 am 01:45 pm 05:19 pm 08:08 pm 09:38 pm

الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:33 am 01:44 pm 05:19 pm 08:10 pm 09:40 pm

الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:31 am 01:44 pm 05:20 pm 08:11 pm 09:41 pm

الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 05:28 am 01:44 pm 05:21 pm 08:12 pm 09:42 pm

الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 05:26 am 01:43 pm 05:21 pm 08:14 pm 09:44 pm

الخميس 15 06 أبريل, 2023 05:24 am 01:43 pm 05:22 pm 08:15 pm 09:45 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الجمعة 16 07 أبريل, 2023 05:21 am 01:43 pm 05:22 pm 08:16 pm 09:46 pm

السبت 17 08 أبريل, 2023 05:19 am 01:43 pm 05:23 pm 08:18 pm 09:48 pm

الأحد 18 09 أبريل, 2023 05:17 am 01:42 pm 05:23 pm 08:19 pm 09:49 pm

الاثنين 19 10 أبريل, 2023 05:14 am 01:42 pm 05:24 pm 08:20 pm 09:50 pm

الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 05:12 am 01:42 pm 05:25 pm 08:22 pm 09:52 pm

الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 05:10 am 01:42 pm 05:25 pm 08:23 pm 09:53 pm

الخميس 22 13 أبريل, 2023 05:07 am 01:41 pm 05:26 pm 08:24 pm 09:54 pm

الجمعة 23 14 أبريل, 2023 05:05 am 01:41 pm 05:26 pm 08:25 pm 09:55 pm

السبت 24 15 أبريل, 2023 05:03 am 01:41 pm 05:27 pm 08:27 pm 09:57 pm

الأحد 25 16 أبريل, 2023 05:00 am 01:41 pm 05:27 pm 08:28 pm 09:58 pm

الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:58 am 01:40 pm 05:28 pm 08:29 pm 09:59 pm

الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:56 am 01:40 pm 05:28 pm 08:31 pm 10:01 pm

الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:53 am 01:40 pm 05:29 pm 08:32 pm 10:02 pm

الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:51 am 01:40 pm 05:29 pm 08:33 pm 10:03 pm

الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:49 am 01:39 pm 05:30 pm 08:35 pm 10:05 pm



امساكية رمضان 2023 في تولوزPDF

ونواصل معكم تقديم امساكية رمضان 2023 فرنسا والان في مدينة تولوز وهي :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الخميس 1 23 مارس, 2023 06:13 am 02:01 pm 05:27 pm 08:10 pm 09:40 pm

الجمعة 2 24 مارس, 2023 06:11 am 02:01 pm 05:28 pm 08:11 pm 09:41 pm

السبت 3 25 مارس, 2023 06:09 am 02:00 pm 05:29 pm 08:12 pm 09:42 pm

الأحد 4 26 مارس, 2023 06:07 am 02:00 pm 05:29 pm 08:13 pm 09:43 pm

الاثنين 5 27 مارس, 2023 06:05 am 02:00 pm 05:30 pm 08:15 pm 09:45 pm

الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 06:03 am 01:59 pm 05:30 pm 08:16 pm 09:46 pm

الأربعاء 7 29 مارس, 2023 06:01 am 01:59 pm 05:31 pm 08:17 pm 09:47 pm

الخميس 8 30 مارس, 2023 05:59 am 01:59 pm 05:31 pm 08:18 pm 09:48 pm

الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:57 am 01:58 pm 05:32 pm 08:19 pm 09:49 pm

السبت 10 01 أبريل, 2023 05:55 am 01:58 pm 05:32 pm 08:20 pm 09:50 pm

الأحد 11 02 أبريل, 2023 05:53 am 01:58 pm 05:33 pm 08:22 pm 09:52 pm

الاثنين 12 03 أبريل, 2023 05:51 am 01:58 pm 05:34 pm 08:23 pm 09:53 pm

الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 05:48 am 01:57 pm 05:34 pm 08:24 pm 09:54 pm

الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 05:46 am 01:57 pm 05:35 pm 08:25 pm 09:55 pm

الخميس 15 06 أبريل, 2023 05:44 am 01:57 pm 05:35 pm 08:26 pm 09:56 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الجمعة 16 07 أبريل, 2023 05:42 am 01:56 pm 05:36 pm 08:28 pm 09:58 pm

السبت 17 08 أبريل, 2023 05:40 am 01:56 pm 05:36 pm 08:29 pm 09:59 pm

الأحد 18 09 أبريل, 2023 05:38 am 01:56 pm 05:37 pm 08:30 pm 10:00 pm

الاثنين 19 10 أبريل, 2023 05:36 am 01:56 pm 05:37 pm 08:31 pm 10:01 pm

الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 05:34 am 01:55 pm 05:37 pm 08:32 pm 10:02 pm

الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 05:31 am 01:55 pm 05:38 pm 08:34 pm 10:04 pm

الخميس 22 13 أبريل, 2023 05:29 am 01:55 pm 05:38 pm 08:35 pm 10:05 pm

الجمعة 23 14 أبريل, 2023 05:27 am 01:55 pm 05:39 pm 08:36 pm 10:06 pm

السبت 24 15 أبريل, 2023 05:25 am 01:54 pm 05:39 pm 08:37 pm 10:07 pm

الأحد 25 16 أبريل, 2023 05:23 am 01:54 pm 05:40 pm 08:38 pm 10:08 pm

الاثنين 26 17 أبريل, 2023 05:21 am 01:54 pm 05:40 pm 08:40 pm 10:10 pm

الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 05:19 am 01:54 pm 05:41 pm 08:41 pm 10:11 pm

الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 05:16 am 01:53 pm 05:41 pm 08:42 pm 10:12 pm

الخميس 29 20 أبريل, 2023 05:14 am 01:53 pm 05:41 pm 08:43 pm 10:13 pm

الجمعة 30 21 أبريل, 2023 05:12 am 01:53 pm 05:42 pm 08:44 pm 10:14 pm

تحميل امساكية رمضان 2023 فرنسا PDF

كما ووضعنا لكم رابط تحميل امساكية رمضان 2023 فرنسا بصيغة PDF يترتب على كل شخص الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا ، للتعرف على أوقات الصلوات من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء .

رمضان 2023 فرنسا

عبارات تهنئة استقبال رمضان 2023 جميلة

أولا: وفي العبارة الأولى من تهنئة استقبال رمضان 2023 ، أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

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رمَضان يقترب والقلب يتأهب يارب بلغنا أياه نحن وَأحبتنا ونحن بصحة وعافية اللهمَ بلغنا أياه بلوغ رحمه وَمغفره و عتق مِن النار ..



🤍🤍#رمضان_قرب #رمضان_2023



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" pic.twitter.com/LYSqjApZ6u — 🌸🧚‍♂️🌸 (@Ater2233) March 15, 2023

ثانيا: العبارة الثانية ، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

ثالثا: العبارة الثالثة ، الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رابعا: رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

خامسا: العبارة الرابعة ، جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين، ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحميل امساكية رمضان 2023 في فرنسا بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .