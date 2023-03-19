الحساينة: دماء الشهيد علي الأسود زينت كل جغرافيا المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة، اليوم الاحد، أن دماء الشهيد المهندس الكبير "علي الأسود" تزين سماء فلسطين والشام ولبنان وكل الجغرافيا المقاومة على امتداد العالم العربي والإسلامي.

وقال د. الحساينة، أن دماء الشهداء "خازم" و"شريم" تمتزج بدماء الشهيد "الأسود"؛ لتتعانق دمشق مع جنين ونابلس وغزة، وتغطي ربوعها بوشاح العزة والكرامة.

وأضاف: "الأعداء أرادوا أن يطسموا القضية، فجاءهم الرد اليوم في حوّارة، وغداً في القدس ويافا وحيفا ومجدو وفي كل الساحات، وسيسقط دمنا النازف قممهم ومؤامراتهم، وسيُشعل نار الغضب في كل المنطقة حتى يزول كيانهم المؤقت، وعندها سيُهزم الجمع ويولون الدُّبر".

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