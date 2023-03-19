حزب الله يدين اغتيال القائد علي الأسود و يؤكد أن عمليات الاغتيال لن تحقق للاحتلال أهدافه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:54 م
19 مارس 2023
حزب الله.
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أدان حزب الله عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد ‏علي رمزي الأسود.

و أشار حزب الله في بيان له مساء اليوم الاحد الى أن هذه الجريمة النكراء التي تحملُ بصمات العدو الصهيوني تأتي في وقتٍ يُعاني فيه كيان ‏العدو من ضرباتِ المقاومين في داخل فلسطين المحتلة ويعيشُ حالة انقسام داخلية لا سابق ‏لها.

و أوضح أن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة  لن تحقق للعدو ‏الأهداف التي يسعى لها، بل إنها تزيد وعي شعوب أمتنا.‏

‏ و أكد حزب الله في بيانه أنّ المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للإجرام والإرهاب ، وان فصائل المقاومة  ‏ومجاهديها قادرون على جعل العدو يدفع ثمناً غالياً لجرائمه وعدوانه.‏

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات