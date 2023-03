مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم- مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مباشر يلا شوت، يستعد نادي برشلونة لاستقابل غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإسباني 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس الحادي عشر بتوقيت الرياض الثاني عشر بتوقيت أبو ظبي، من مساء اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، إذ أسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق حسن العيدروس، بينما تذاع المباراة على قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية، وعلى العشرات من المواقع الرياضية أيضا.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو الأرض، وخسر ريال مدريد مباراة الذهاب أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية مقابل هدف وحيد على أرضه وبين جماهيره وهو ما يدعوه لأن ينتقم من برشلونة الذي انتزع منه كأس السوبر الاسباني 2022، إضافة إلى الفوز عليه في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022- 2023 بهدف دون رد في مباراة الذهاب



بث مباشر ماتش الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، ويسعى لتوسيع الفارق إلى 12 نقطة كاملة لضمان حسم اللقب في وقت مبكر، بينما يسعى لاعبو ريال مدريد بقادة مديرهم الفني كارلو أنشيلوتي إلى تقليص الفارق ليصل إلى ست نقاط من أجل البقاء على فرصة المنافسة على لقب الليغا لهذا العام.

مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في بث مباشر على beIN SPORTS، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت القدس والقاهرة، بينما من المقرر أن يعلق على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المعلق الشهير حسن العيدروس، عبر قنوات beIN sports HD 1، وbeIN sports 1 HD premium، وbeIN 4K HDR.

بث مباشر.. كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، يغيب عن تشكيلة برشلونة لاعب الوسط بيدري والجناح الفرنسي عضمان ديمبلي للإصابة بينما يغيب اللاعب جافي بسبب قرار الليغا بإبطال تسجيله ضمن الفريق الأول، أما بالنسبة لريال مدريد فإنه سيكون كامل الصفوف باستثناء الظهير الفرنسي ميندي للإصابة، لكن كفة الكلاسيكو بالذات ليست مرجحة لحساب فريق على آخر، إذ تجد فريقا يسيطر على الأخر وينتصر عليه لعدة مرات، بينما يعود الأخير وينتصر عليه لمرات عديدة أيضا.

مباراة ريال مدريد مباشر تعليق عربي، يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو، إذ تحظى هذه المباراة بقاعدة جماهيرية كبيرة من جميع أطياف العالم، ويعد جماهير مباراة الكلاسيكو أكثر من 800 مليون مشاهد عبر العالم وفقا لأخر الاحصائيات والتقارير الكروية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

🎙️ The best of what Xavi had to say ahead of today's #ElClásico at Spotify Camp Nou: pic.twitter.com/gCLBimba4M