الرئيس الايراني يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض

ذكرت مصادر صحفية اليوم الأحد بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لإجراء زيارة إلى الرياض، عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

و نقلت وكالة "مهر" الايرانية مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي، قوله في تغريدة عبر توتير، إن "رئيسي تلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة الرياض"، حسب وكالة "مهر" المحلية.

وأضاف جمشيدي أن "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز رحّب في رسالة موجهة إلى رئيسي باتفاق البلدين الشقيقين". كما دعا الملك السعودي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي.

من جهته، رحب رئيسي بهذه الدعوة، وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي، حسب جمشيدي. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "قريبًا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد اللهيان في العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" المحلية.

وذكرت الوكالة أن عبد اللهيان قال إن "الاتفاق بين إيران والرياض يؤكد على السلام في المنطقة"، مشيرًا أنه "سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبًا"، دون تحديد تاريخ معين.

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، على إثر اعتداءات تعرّضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجًا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.