الجبهة الشعبية تبارك عملية حوارة تؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، اليوم الأحد، عملية اطلاق النار البطولية في حواره، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المغتصبين الصهاينة بجروح خطيرة.

واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان لها، هذه العملية، أنها تمثل ضربة قوية للعدو الصهيوني ومنظومته الأمنية، ورفضاً شعبياً للقاء شرم الشيخ، ورداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني والتي كان آخرها جريمة الاغتيال في جنين.

وأكدت أنها تأتي امتداد لبطولات شعبنا الفلسطيني وتعبيراً عن إصرار شعبنا وتمسكه بطريق الشهداء والمقاومة مهما بلغ العدوان والإجرام الصهيوني الذي لن ينجح بالنيل من إرادة شعبنا وحقه الطبيعي بممارسة الرد على جرائم الاحتلال وايلامه.

ودعت الجبهة، جماهير شعبنا في كل مكان بالضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة بكافة أشكالها وذلك رداً على المجازر والإرهاب الصهيوني الممنهج الذي يستهدف الأرض والمقدسات والتعبير عن رفض كل أشكال التعاون واللقاءات الأمنية مع العدو الصهيوني التي أثبتت فشلها والتي لا تخدم سوى العدو الصهيونية ليمعن في اجرامه بالقتل والتهويد الممنهج ضد شعبنا وأرضنا.