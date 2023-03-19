حوارة تخرجُ من تحت الرماد وتصفعُ مؤتمري العقبة وشرم الشيخ..!

تخرجُ كالعنقاء من وسط الرماد بعد أن أحرقها المستوطنون المتطرفون، من جديد بلدة حوارة توجه صفعة للاحتلال ومن خلفه الجالسين في مؤتمر شرم الشيخ، فكما وجهت هذه البلدة الصامدة صفعة من قبل للاحتلال واتباعه إبان انعقاد قمة العقبة الأمنية، حيث قتل مستوطنين في حينها، فها هي حوارة تُعيد الكرة من جديد وتصيب المستوطنين اليوم.

فعملية حوارة اليوم هي تأكيدٌ أن من يمثل الشعب الفلسطيني هو المقاومة، ولا خيار آخر أمام الشعب الفلسطيني وأن كل من يراهن على غير ذلك سيسقط، في ظل محاولات أطراف مشبوهة لإنهاء المقاومة في الضفة المحتلة كما يرى العديد من المحللين والمختصين.

الكاتب والمختص في الشأن الصهيوني، حسن لافي، اعتقد أن عملية حوارة في نابلس تأتي في سياق الرد الطبيعي على ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة من تغول من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، في ظل ذهاب "إسرائيل" واستنجادها بالقوة الأمريكية لفرض ضغوط على العديد من الأطراف العربية العقد ما يسمى بقمة شرم الشيخ لحفظ أمن كيان الاحتلال.

توقيت مهم

ورأى لافي في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن توقيت عملية حوارة مهم جداً بحيث تؤكد لكل العالم بأن ما يحدث في شرم الشيخ لايمثل الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم الاحتلال في جنين ونابلس وكافة الضفة المحتلة، مبيناً أن من يمثل الشعب الفلسطيني هي المقاومة والطريق الوحيد للحل مع الاحتلال هو فقط عبر فوهات البنادق.

واعتبر المختص، أن العملية في حوارة تأتي بعد عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت أحد قادة سرايا القدس في دمشق، والتي قام بها جيش الاحتلال لرفع المعنويات لجيشه ومستوطنيه على الجبهة الشمالية بعد الفشل؛ نتيجة عملية مجدو التي لم تُكشف كافة تفاصيلها

عناد فلسطيني ومواجهة

واعتقد لافي، أن كيان الاحتلال لا يريد أن يعترف بأنه يواجه انتفاضة مسلحة في الضفة الغربية المحتلة، وأن كل إجراءاته في الضفة الغربية لن تساعد على جلب الأمن للمستوطنين، وحوارة التي حاول الاحتلال حرقها بتحريض من وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسأليل سموتريتش تددل على حالة العناد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وأن الفلسيطني كالعنقاء يخرج من الرماد مرة أخرى.

وقال المختص في الشأن الصهيوني:"يأتي هذا الشاب بسلاح بسيط وهو سلاح "الكارلو" ويقوم بإطلاق النار على المستوطنين من مسافة صفر، موضحاً أن هذا الشاب بعملية يعلن رفض كل دعوات التعايش مع الاحتلال، ويوجه رسالة لمؤتمري شرم الشيخ ومن قبلها قمة العقبة ويؤكد أنه لا تعايش مع الاحتلال ولن يكون هؤلاء المستوطنين هم من يسيطرون على الضفة المحتلة.

ضربت أمن الاحتلال

كما رأى لافي: "أن هذا الشاب استطاع بالرغم من كافة الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها جيش الاحتلال تنفيذ عمليته ومن مسافة صفر، موضحاً أن ذلك جاء في أعقاب ما أعلنه الإعلام العبري عن أن هناك عدد كبير من الإنذارات الساخنة لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية باحتمالية وقوع عمليات، في هذا اليوم أو في الأيام المقبلة".

صفعة للعقبة وشرم الشيخ

من جانبه، اتفق المحلل ياسر عرفات الخواجا مع سابقه، من أنه تأتى عملية حوارة كصفعة آخرى على وجوه المجتمعين، فى قمة شرم الشيخ اليوم كما صفعت وجوههم فى العقبة.

واعتبر الخواجا، أن العملية في حوارة فيها تحدى أمنى بإمتياز، فى ظل اعلان المؤسسة الأمنية امس عن توقعات عالية، ووجود وتخوفات أمنية كبيرة حول عملية مشابهه كالتى وقعت فى حوارة أثناء اجتماع العقبة ، لتأتى العملية اليوم فى حوارة وفى نفس المكان التى نفذت فيه عملية حوارة السابقة، لتكون ردا وتحديا للمؤسسة الأمنية .

رد على جريمة جنين

واعتقد المحلل، أن العملية في حوارة تأتى أيضا رداً على عملية الاغتيال الإجرامية التي وقعت الخميس الماضي فى مدينة جنين.

وقال الخواجا: "هذا النوع من العمليات فى داخل الكيان، وفى الضفة الغربية، بات أمراً طبيعيا بعد كل مجزرة ترتكب وهذا الأسلوب من العمليات لا يروق لقيادة الإحتلال، التى تحاول من خلال جرائمها المستمرة، الهروب من حالة الانقسام الداخلى والمأزق الأمنى الذى تعيشه فى ظل فشلها المستمر فى القضاء على ما أسماها بـ"جيوب المقاومة" فى الضفة الغربية".

جدير ذكره أنه أصيب مستوطنين أحدهما بحالة خطرة، مساء اليوم الأحد 19-3-2023، في عملية إطلاق نار قرب حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب منفذ العملية بجراح خطيرة وتم اعتقاله من قوات الاحتلال.