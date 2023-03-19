الإعلان عن موعد وتفاصيل تشييع جثمان الشهيد القائد" علي الأسود"

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الساحة السورية، اليوم الأحد19/3/2023م، موعد انطلاق موكب تشييع الشهيد القائد المهندس علي الأسود.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن موكب تشييع الشهيد الأسود سينطلق من أمام جامع الماجد بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 20/3/2023 وسيوارى الثرى في مقبرة اليرموك الجديدة بالقرب من رفاق دربه من شهداء حركة الجهاد الإسلامي الساحة السورية".

وبينت الحركة أن تتقبل التهاني والتبريكات سيكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 20/21/3/2023 في صالة جامع الأكرم من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء.

ونعت حـركة الجهـاد الإسـلامي فـي فلسطيـن، وذراعهـا العسكـري "سـرايا القـدس"، اليوم الأحد 19/3/2023، الشهيد القائد المهندس علي الأسود الذي اغتيل على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق.

وقالت الحركة وسرايا القدس في بيان صحفي :" بكل معاني الثبات والصمود، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد المجاهد/المهندس: علي رمزي الأسود "أبو عبد الرحمن" (31 عاماً) الذي اغتيل صباح اليوم بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق."

والشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في العام 1948، واستقرت في سوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس.

ونعت الحركة وسرايا القدس الشهيد البطل المهندس علي الأسود، الذي التحق بمسيرة الجهاد المباركة، وسار في ركب المقاومين وقضى وقته في خدمة المجاهدين وأداء واجباته واضعاً نصب عينيه تحرير فلسطين والعودة لأرضه ولمدينة حيفا بلده الأصلي الذي هجرت منه عائلته.

وحملت العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الغادرة، مؤكدةً على المضي في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا.

وقال البيان:"ستواصل "سرايا القدس" عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعاً عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان."

وتابعت :" رحم الله شهيدنا القائد البطل المهندس علي الأسود، والعزاء لأطفاله ولأسرته ولعموم آل الأسود في الوطن والشتات، ولكل رفاق دربه وإخوانه المجاهدين."