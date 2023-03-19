القيادي شهاب: عملية حوارة كشفت هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الأحد 19/3/2023م، أن العملية النوعية في حوارة تكشف هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال القيادي شهاب في تصريحات متلفزة:" إن استهداف الاحتلال لقادة المقاومة لن يوقف جهاد الشعب الفلسطيني ولن ينال من صموده"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لا حياة لها دون مقاومة الاحتلال في ظل وجوده وجرائمه بحق الأرض والانسان

وحول مؤتمر شرم الشيخ، أكد القيادي في الجهاد أن الهدف من مؤتمر شرم الشيخ هو إجهاض المقاومة وهذا ما لن يحدث.

وأصيب مستوطنين أحدهما بحالة خطرة، مساء اليوم الأحد 19-3-2023، في عملية إطلاق نار قرب حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب المنفذ بجراح خطيرة وتم اعتقاله من قوات الاحتلال.

وفي تفاصيل العملية، قال مراسل موقع واللا العبري أمير بوخبوط: " إن المنفذ أطلق النار من مسافة قريبة على مركبة المستوطنين في حوارة وانسحب من المكان".

وأوضح، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منفذ عــمـــلــية حوارة، وقامت باعتقاله، بعد ملاحقته لوقت من الزمن عقب وقوع اشتباك مع المنفذ قرب مكان العملية.