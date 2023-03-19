ريال مدريد يعلن غياب"فلورنتينو بيريز" عن الكلاسيكو.. لهذا السبب!

أكدت صحيفة سبورت الاسبانية، اليوم الأحد19/3/2023م، أن ريال مدريد بعث خطابا لبرشلونة يفيد باعتذار الرئيس فلورنتينو بيريز عن عدم حضور الكلاسيكو.

وبينت الصحيفة الإسبانية، أن قرار بيريز جاء ردا على موقف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بإلغاء الغداء المشترك المعتاد تنظيمه بين الإدارتين قبل كل كلاسيكو.

وذكرت أن لابورتا ألغى الغداء المشترك، الإثنين الماضي، عقب قرار ريال مدريد أن يكون طرفا في قضية اتهام برشلونة بالفساد الرياضي (فضيحة رشوة التحكيم).

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بفارق 9 نقاط عن غريمه الملكي.

يذكر أن مباراة برشلونة وريال مدريد الليلة في الدوري الاسباني، ستقام عن الساعة الـ22:00بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة ضمن الجولة الـ26 من الدوري.