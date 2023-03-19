كم باقي على شهر رمضان - العد التنازلي لرمضان 1444 - 2023؟، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأيام عن الوقت المتبقي لحلول شهر رمضان المعظم، الذي يعتبر من أهم الشعائر لدى المسلمين، حيث يمر مرة واحدة في العام، ويحرصون على قضائه في العبادات والطاعات.

ولذلك يحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم تحديث مستمر لموعد شهر رمضان المبارك والعد التنازلي عليه، والأيام المتبقية عليه.

كم باقي على رمضان متى رمضان القادم؟، متى موعد رمضان 1444- 2023؟، المدة المتبقية على رمضان، متى رمضان هذا العام 2023-1444؟.

وفيما يلي نقدم لكم، كم يوماً متبقي على شهر رمضان المبارك، بحسب الرصد الفلكي: