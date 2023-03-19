الاحتلال يُبعد المقدسية فاطمة خضر عن "الأقصى" لمدة أسبوع

أصدرت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد19/3/2023م، قراراً بإبعاد المرابطة المقدسية فاطمة خضر عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن سلطات الاحتلال تقرر ابعاد المرابطة المقدسية فاطمة خضر (66 عاماً)، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لمدة أسبوع، بزعم التحريض.

وتعمل فاطمة خضر بالتطريز، ويحمل منزلها طابعاً تراثياً، وهي ناشطة ترابط في الأقصى وتشارك في كل الفعاليات التي تدافع عنه.

وتعرض منزلها في وقت سابق للمداهمة من قبل الاحتلال الذي عاث فيه خراباً قبل أن يصادر كل ما يرى أمامه من مطرزات ويحوي صورة الأقصى أو القدس وفلسطين بالتحديد، ويخرب مصدر رزق عائلة بأكملها.

ويستهدف الاحتلال النساء المرابطات في الأقصى والناشطات في الدفاع عنه ويواصل محاولة إبعادهن عن محيط الأقصى وأبوابه في محاولة لإفراغه من رواده ومحبيه وليتسنى له تنفيذ مخططاته.

وفيما يلي صورة للمرابطة المقدسية خضر وهي تحمل القرار شرطة الاحتلال القاضي بابعادها عن الأقصى لمدة أسبوع:



