بالفيديو إعلام الأسرى: تنشر وصية الأسرى في سجون الاحتلال

نشر مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد19/3/2023م، مقطع فيديو لـ"وصية الأسرى في سجون الاحتلال".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال"الإسرائيلي"، لليوم الـ34 على التوالي، خطوات (العصيان)، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم، كما يواصلون استعدادهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام، التي تبقّى لها أربعة أيام، بعنوان: (بركان الحرّيّة أو الشّهادة).

وبالتزامن مع ذلك،أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن كتابة الأسرى لوصاياهم تؤكد على قوة الإصرار التي يتمتع بها الأسرى وإرادتهم الحديدية نحو السير بخطواتهم حتى آخر رمق.