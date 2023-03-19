ماذا ردّ بلماضي على الاتهامات التي طالته؟

رد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، على الاتهامات التي طالته بتغيير سياسته فريقه خلال الفترة الأخيرة بسبب مزدوجي الجنسية.

وقال بلماضي: "ما يتم تداوله عن تغييري لسياستي مع مزدوجي الجنسية مجرد أكذوبة لا غير، الطريقة لم تتغير بتاتا".

وأوضح المدرب: "الإعلام يريد أن يضعنا ويضع اللاعبين تحت ضغط لا معنى له، حيث إن البعض سعى في كل مرة للكشف عن سرية المفاوضات مع لاعبين مثل آيت نوري وعوار، وهذا الأمر يُحدث مشاكل للاعبين".

وتابع: "لم أغير سياستي، أتواصل مع أي لاعب أرى بأنه قادر على تقديم الإضافة لمنتخب الجزائر، ولا يوجد أي شيء جديد".

وكان صنع الاتحاد الجزائري لكرة القدم الحدث في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما نجح في ضم 5 لاعبين من مزدوجي الجنسية.

ويتقدم هؤلاء اللاعبين كل من اللاعب :بدر الدين بوعناني، حسام عوار، وريان آيت نوري.

واعتبر المتابعين، أن هذا الأمر يمثل تغييرا في سياسة جمال بلماضي، الذي أكد في أوقات سابقة أنه لن يقوم بضم أي لاعب إلا إذا كان راغبا في تمثيل الجزائر.