دعاء ليلة رمضان 2023- 1444 مكتوب ومستجاب، بات رمضان الكريم على الأبواب، أيام قليلة تفصلنا عن بدء أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 الفضيل، وفي هذه الأيام الفضيلة يكثر المسلم من الدعاء لله سبحانه وتعالى، ويباشر بتلك الدعوات ويكثفها ليلة حلول الشهر الفضيل لأنه يعلم عظمة وفضل هذا الشهر الفضيل بالنسبة للمسلمين جميعاً، إذ من المتوقع أن يحل علينا الشهر الفضيل يوم 23 مارس 2023 أي يوم الخميس المقبل، لذا فإن الكل بانتظار شهر العبادات والأجر والثواب.

دعاء استقبال شهر رمضان 2023- 1444 pdf

دعاء استقبال شهر رمضان 2023- 1444 pdf، دعا مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك 2023- 1444 بعد غروب الشمس من يوم الثلاثاء المقبل 21 مارس 2023، فإن شوهد الهلال في غروب ذلك اليوم فإن رمضان يوم الأربعاء المقبل 22 مارس 2023، أما في حال لم يتم رؤية الهلال فيتم تحري الهلال مرة أخرى بعد غروب يوم 22 مارس 2023، فإن تم رؤية الهلال فيكون يوم 23 مارس هو أول أيام رمضان المبارك 1444 هجري.

دعاء ليلة رمضان 2023

دعاء ليلة رمضان 2023، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون في جميع أنحاء البلاد للترحيب في الشهر الفضيل بحب وسعادة وفرح عارم، ومن أهم المظاهر في بداية الشهر الكريم الدعاء والصلاة لذا سنقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بعض الأدعية الجميلة التي يمكن تلاوتها عند دخول شهر رمضان المبارك لعام 2023، لذا يدخل الشهر الفضيل بالأدعية والعبادات أيضا لاستثمار الشهر من بدايته لنهايته.

اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون برضاك يا رب. دعاء امير المؤمنين علي في استقبال شهر رمضان اللهم إني اسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره — sajeda alzaiti ساجدة الزيتي (@AlzaitiSajeda) March 16, 2023

دعاء ليلة دخول رمضان 1444- 2023

دعاء ليلة دخول رمضان 1444- 2023، اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.