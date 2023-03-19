بالصور التربية والتعليم تنشر المحذوف من منهج الثانوية العامة 2023 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:18 م
19 مارس 2023
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التربية والتعليم تنشر ما تم حذفه من منهج الثانوية العامة 2023 

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