بالصور التربية والتعليم تنشر المحذوف من منهج الثانوية العامة 2023 

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التربية والتعليم تنشر المحذوف من منهج الثانوية العامة 2023
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:18 م
19 مارس 2023
التربية والتعليم تنشر ما تم حذفه من منهج الثانوية العامة 2023
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