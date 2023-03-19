أبو شاهين: نعاهد الشهداء بأن نبقى الأوفياء بالسير على دربهم

افتتحت حركة الجـهـاد الإسلامي في فلسطين، مركزًا تعبوياً شبابياً في مخيم البداوي شمال لبنان، أمس السبت، حمل اسم الشـهيد القائد "تيسير الجعبري" عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الشمالية لسرايا القدس في غزة، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول ساحة لبنان، الشيخ علي أبو شاهين، وعدد من قيادة الساحة والمنطقة وكوادر وأعضاء وأنصار الحركة في الشمال.

وألقى الشيخ علي أبو شاهين كلمة، قال فيها: "يسرنا أن نلتقي بكم اليوم هنا في مخيم البداوي، مخيم الشهداء والصمود والعودة، في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة افتتاح مركز الشهيد القائد تيسير الجعبري "أبو محمود"، ونؤكد أن هذه المراكز التعبوية التي تم افتتاحها في المخيمات الفلسطينية في لبنان هي تأكيد على دور الشتات الفلسطيني، ولاسيما جيل الشباب منهم في الصراع المتواصل مع المحتل على أرض فلسطين، وأن ساحات الخارج هي بمثابة الرافد لهذا النضال المتواصل، كما يأتي في سياق الحفاظ على الهوية والانتماء إلى فلسطين".

وأضاف أبو شاهين: "نستذكر بهذه المناسبة روح الشهيد القائد أبو محمود الجعبري الذي ظن العدو الصهيوني واهماً أنه باستهدافه يمكن له أن يمحو ذكر الشهيد والشهداء القادة، ولكن ها هي روحه كما بقية شهداء شعبنا، تسري هنا في مخيمات الشتات وفي عروق اللاجئين الفلسطينيين والشباب الواعي والمثقف المؤمن بقضيته، والذي يسير على نفس الدرب ويقتدي بكل شهداء شعبنا الفلسطيني، من الشهيد تيسير الجعبري إلى الشهيد خالد منصور وآخرهم الشهيد نضال خازم بالأمس في جنين، كل هؤلاء الشهداء الذين نترحم عليهم اليوم، نستذكر سيرتهم العطرة، وعملهم المبارك على طريق تحرير فلسطين، طريق ذات الشوكة، ونقول بأن هؤلاء الشهداء عندما يرتقون إلى العلا أحياء عند ربهم يرزقون، يتركون عملهم الطيب، يتركون سيرتهم العطرة كقدوة لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن نعاهدهم في هذه المناسبة أن نبقى الأوفياء في السير على نهجهم وعلى طريقهم حتى التحرير والعودة إلى ديارنا في فلسطين".

وقال: "أهمية هذا المركز هنا، رغم الظروف القاهرة التي تتعرض لها المخيمات الفلسطينية، من المعاناة إلى الحرمان من الأمان الاجتماعي، هو للحفاظ على جيل الشباب على وجه الخصوص، وتحفيزهم وتأهيلهم وتطوير قدراتهم وإبعادهم عن دائرة التيئيس التي يريدون من خلفها دفعهم إلى الهجرة أو التذويب في المجتمعات المضيفة، وكذلك بث الوعي والأمل في نفوس الشباب، والتأكيد دوماً على أن بوصلتنا ستبقى موجهة إلى فلسطين".

وقال: "وبهذه المناسبة نحن نؤكد في سياق مواجهة هذا المشروع الذي يستهدف اللاجئ الفلسطيني، بأن هذه المشاريع وهذه المراكز التعبوية الشبابية تأتي لتشكل حاضنة لهؤلاء الشباب، على المستويات كافة، الدينية، التربوية، الثقافية، السياسية والرياضية، وعلى مستوى تعبئة هؤلاء الشباب باتجاه قضيتهم فلسطين، ليكونوا جيلاً صالحاً، مجاهداً، يحمل قضيته، وجيلاً طليعياً لهذه الأمة".

واختتم أبو شاهين كلمته، قائلاً: "نحن نشكر كل الجهود، وكل من دعم وساهم في تمويل هذا المشروع، ونعاهدكم إن شاء الله على استكمال هذه المسيرة، ونحن منذ شهور كنا قد افتتحنا مجمع الشهيد القائد خالد منصور في مخيم نهر البارد، وسبقه افتتاح مركز الشهيد المجاهد جميل العموري في البقاع، وهذا المركز الثالث مركز الشهيد القائد تيسير الجعبري رحمه الله، ونحن كما وعدناكم سنستمر في بناء هذه المراكز في المخيمات والتجمعات لتكون منارة لهؤلاء الشباب على طريق تحرير فلسطين بإذن الله".