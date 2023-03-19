نتنياهو يُلمح لمسؤولية "إسرائيل" عن اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي في دمشق

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد 19/3/2023، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح إلى مسؤولية جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالوقوف خلف عملية اغتيال المهندس في الجهاد الإسلامي علي الأسود بريف دمشق صباح اليوم.

وقال نتنياهو في تصريحات بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، كما ورد في قناة ريشت كان العبرية، "نحن نصل إلى "المقاومين"، ومهندسي المقاومة في كل مكان، وأينما كانوا". وفق تعبيره.

وأضاف: "قواتنا تعمل على مدار الساعة لتصفية الحسابات مع المقاومين وإحباط البنى التحتية، وتم مؤخرًا القضاء على العشرات منهم، وكثير منهم تم القبض عليهم".

ونعت حـركة الجهـاد الإسـلامي فـي فلسطيـن، وذراعهـا العسكـري "سـرايا القـدس"، اليوم الأحد 19/3/2023، الشهيد القائد المهندس علي الأسود الذي اغتيل على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق.

وقالت الحركة وسرايا القدس في بيان صحفي :" بكل معاني الثبات والصمود، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد المجاهد/المهندس: علي رمزي الأسود "أبو عبد الرحمن" (31 عاماً) الذي اغتيل صباح اليوم بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق."

والشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في العام 1948، واستقرت في سوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس.