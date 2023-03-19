حماس تُعزي الجهاد باغتيال الشهيد الأسود ومعمر يؤكد أنه مهر جديد تقدمه المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد 19/3/2023، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد المهندس علي رمزي الأسود، الذي ارتقى صباح اليوم، في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، إثر عملية اغتيال جبانة تحمل بصمات الغدر والإرهاب الصهيوني.

وقدمت حركة حماس تعازيها لحركة الجهاد الإسلامي وعائلة الشهيد وذويه.

وأكدت الحركة، أنَّ ارتقاء الشهيد الأسود اليوم، يدلّل مجدداً على ترابط وتلاحم قوى شعبنا المقاومة في الميدان والإعداد لمواجهة الاحتلال وعدوانه المتصاعد، وعلى امتزاج الدم الفلسطيني والعربي فداء للأرض والثوابت والمقدسات، وأنَّ كل جرائم الكيان الصهيوني لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة الشاملة، حتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

من جهته، أكد زكريا معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن اغتيال علي الأسود القيادي في الجهاد الإسلامي، مهر جديد تقدمه المقاومة الفلسطينية على طريق القدس وفلسطين، جاء بالتزامن مع مؤتمر العار الأمني.

وقال معمر في تصريح صحفي :" دم فلسطيني جديد يراق صبيحة هذا اليوم في ساحة من ساحات الشتات الفلسطيني أرض الشام المباركة، رحم الله الشهيد القائد البطل علي الأسود من أبطال سرايا القدس."

وأضاف معمر : "مهر جديد تقدمه المقاومة الفلسطينية على طريق القدس وفلسطين".

وأكد معمر، أن اغتيال الأسود، يأتي بالتزامن مع مؤتمر العار الأمني، فهل سيبصر الوفد الفلسطيني المعزول في شرم الشيخ الدم في يد مصافحيه من قادة أمن العدو وجنرالاته هل هناك عرق حياء يحثهم على مغادرة الاجتماع ولو لساعات حتى يوارى الشهيد البطل التراب حتى هذه لا يملكونها عبثاً نحاول..