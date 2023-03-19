القيادي عليان يهاتف عائلة الأسيرة المجاهدة ياسمين شعبان للتعزية بوفاة والدها

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى صباح اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الأسيرة المجاهدة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة والدها.

ونقل القيادي عليان تعازي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، لعائلة شعبان بهذا الفقد الأليم.



جدير بالذكر أن الأسيرة المجاهدة ياسمين شعبان ولدت بتاريخ 24/01/1983م، وهي متزوجة ولديها أربعة من الأبناء؛ واعتقلتها قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 01/03/2022م؛ ومازالت موقوفة حتى الآن، ولها اعتقال سابق في سجون الاحتلال أمضت خلاله خمسة أعوام؛ على خلفية انتمائها ونشاطاتها في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وتقبع حاليًا في سجن الدامون.

