أطعمة عليك تجنبها قبل وخلال شهر رمضان المبارك 1444

العديد من المسلمين في العالم يتساءلون عن أهم الأطعمة والمشروبات والتي يجب تجنبها خلال شهر رمضان المبارك 1444 هجري 2023 ميلادي، وخاصة ان 4 أيام فقط تفصلنا عنه، وذلك لتجنب الدخول في العديد من المشاكل الصحية وخاصة المعدة ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم الأطعمة التي يجب تجنبها قبل بدء شهر رمضان وخلال شهر رمضان لما لها مضار صحية كبيرة .

1- الموالح

الأطعمة المالحة معروفة بأنها تقوم بحبس الماء في الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التي تشعرنا بالعطش بشكل كبير.

2 - المشروبات الغازية:

المشروبات مليئة بالسكريات والمواد التي تضر الجسم، حيث تزيد من الدهون في الجسم ولن تفيد على الإطلاق، لذلك يفضل استبدالها بعصائر طبيعية.

3 - الأطعمة الحارة:

يجب تجنبها طوال شهر رمضان "التوابل الحارة" لأنها تجعلنا عرضة لحموضة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي

4 - الحلويات:

تناول الحلويات بعد الإفطار من العادات والتقاليد الرمضانية ، ومن أكبر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان، ويمكننا يمكننا أن نلجأ إلى تناول الفواكه المليئة بالسكر الطبيعي فهي تمنحنا شعوراً أفضل. وتوفر كمية الماء في الجسم ولا تسبب زيادة في الوزن.

5 - المخللات

مليء بالصوديوم والإكثار من الصوديوم مضر جداً بالصحة ويشعر الشخص بالعطش، والمخلل تحديداً من الأطعمة لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح.

6- الأطعمة المعلبة:

الجسم يحتاج إلى العديد من المصادر الغذائية التي بالتأكيد لن نحصل عليها بشكل كبير من الأطعمة المعلبة، فلذلك يفضل تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبة بقدر الإمكان.

7 -الأرز والمكرونة:

يفضل التقليل منها قدر المستطاع لأن النشويات تزيد الوزن وتمثل ثقلاً على المعدة.

8 - الحمضيات:

تجنب الحمضيات مثل البرتقال لأنها تسبب حموضة المعدة وكذلك تصيبنا بالغازات.

9 -الأطعمة الغنية بالدهون :

الأطعمة الغنية بالدهون كالقشطة واللحوم الدهنية والسمن العربي وغيرها من المأكولات التي تسبب لنا العطش والجوع بشكل مبكر، وتزيد من نسبة الكولسترول.

10- الأطعمة المقلية

يفضل أن نستغني عن الأطعمة المقلية، واستبدالها بالخضروات، فالطعام المقلي لنا عسر الهضم وزيادة في الوزن.

11- الشاي والقهوة بعد الإفطار:

يعدان من المشروبات المنتشرة في مجتمعاتنا العربية، ولكن يجب عدم شربهما بعد الإفطار مباشرة، وذلك لأنهما يعتبران سبباً في سوء امتصاص الحديد، والذي بدوره يسبب فقر الدم.