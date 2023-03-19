"اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين" افضل الادعية التي تلازم المسلمين خلال شهر رمضان المبارك ، وخاصة في ظل الاستعداد لشهر رمضان المبارك 2023 ميلادي 1444 هجري ، والاستعدادات لشهر رمضان الفضيل الذي يفصلنا عنه اربعة أيام فقط ، وسط دعوات ان يكون هذا العام شهر الخير والبركة والفضل ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم العديد من الأدعية لاستقبال شهر رمضان .

"اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".. ادعية رمضان للعام 1444

اللهم بلغنا رمضان بالتشكيل "إآلُلُه̷̸̐مـ ̜̌بلُغنإآ رٍمـضإآن لُإآ فَإآقﮃيَن ۈلُإآ مـفَقۈﮃيَن.

اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال .

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين

اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا

اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم يا مُجيب الدعوات استجب لدعائي واجعلني من التوابين المخلصين لك.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا صيامه وقيامه واعتق رقابنا من النار وارحم احبابا رحلوا عنا كانوا معنا ينتظرونه كل عام.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين مزخرف

اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ.

اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامة

“اللَّهُمَّ بَلِّغْنا رَمَضَانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا.

اللهم بلغنا رمضان وقد رفعت عنا البلاء

اللهُم بلغنا رمضان وقد رفعت عنا البلاء، اذقنا نسمات رمضان ونحن بأفضل حال.

اللهم اجعله يأتي ومساجدنا عامرة مليئة بالمصلين مطمئِنّين آمنين يا أرحم الراحمين.

واللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبًا للعبادة وفرحًا لقدومه، وتقديرًا لفضله.