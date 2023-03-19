مهجة القدس تنعى والد الأسيرة ياسمين شعبان

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، من الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان وعموم عائلة شعبان وأبو حماد الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة والدها المرحوم بإذن الله تعالى الحاج تيسير عبد الرحمن حسين أبو حماد.

وقد وافته المنية مساء أمس السبت 26 شعبان 1444هـ الموافق 18/03/2023م، ببلدة رمانة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (77) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الأسيرة المجاهدة ياسمين شعبان ولدت بتاريخ 24/01/1983م، وهي متزوجة ولديها أربعة من الأبناء؛ واعتقلتها قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 01/03/2022م؛ ومازالت موقوفة حتى الآن، ولها اعتقال سابق في سجون الاحتلال أمضت خلاله خمسة أعوام؛ على خلفية انتمائها ونشاطاتها في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وتقبع الأسيرة حاليًا في سجن الدامون.