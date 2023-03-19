"إبراهيم أسد نابلس"...الشهيد النابلسي رجل العام

تحت عنوان “إبراهيم أسد نابلس” ، اختارت صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية الشهيد إبراهيم النابلسي رجل العام ، حيث وصفت الصحيفة الشهيد برمز للمقاومة المسلحة الفلسطينية الجديدة بقيادة شباب الضفة الغربية المحتلة.

وبينت الصحيفة أن شجاعة الشهيد واستشهاده، أكسبته لقب “أسد نابلس”، بالإضافة إلى دوره في تشكيل مجموعة “عرين الأسود”.

وسائل إعلام إسرائيلية نشرت قبل أشهر من اغتياله في نابلس صورة له، ووصفته بـ “صاحب الأرواح الـ9″، متسائلةً: “من هو المطلوب غير القادرين على اغتياله، من هو إبراهيم النابلسي؟”.

واستشهد إبراهيم النابلسي ومقاومون آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة المحتلة، في آب من العام الماضي، بسبب دوره في العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.