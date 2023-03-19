إصابة خطيرة لشاب تعرض لإطلاق نار بالناصرة

أصيب شاب بجروح بالغة، الليلة الماضية، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وذكرت مصادر طبية، أن الإسعاف الأولي قدّم للمصاب صاحب الـ "35 عاماً"، ثم ننُقل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة.

وفي بلدة كابول، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار.

ووصل المصاب إلى عيادة محلية في البلدة، ومن هناك جرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من السبت، قُتل الشاب يونس كمال منصور، في العشرينيات من عمره، من الرامة في جريمة إطلاق نار بالبلدة.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ 48، تصاعداً خطيراً في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية الآن، إلى 32 قتيلاً، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.