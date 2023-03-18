بالصور الجهاد الإسلامي تُنظم وقفة تضامنية مع القيادي خضر عدنان في خانيونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:31 م
18 مارس 2023
خضر عدنان (13).JPG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 الجهاد الإسلامي تُنظم وقفة تضامنية مع القيادي خضر عدنان في خانيونس

خضر عدنان (34).JPG
خضر عدنان (28).JPG
خضر عدنان (32).JPG
خضر عدنان (22).JPG
خضر عدنان (27).JPG
خضر عدنان (21).JPG
خضر عدنان (19).JPG
خضر عدنان (17).JPG
خضر عدنان (16).JPG
خضر عدنان (13).JPG
خضر عدنان (12).JPG
خضر عدنان (11).JPG
خضر عدنان (8).JPG
خضر عدنان (7).JPG
خضر عدنان (1).JPG
خضر عدنان (5).JPG
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات