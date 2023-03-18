بالصور الجهاد الإسلامي تُنظم وقفة تضامنية مع القيادي خضر عدنان في خانيونس

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الجهاد الإسلامي تُنظم وقفة تضامنية مع القيادي خضر عدنان في خانيونس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:31 م
18 مارس 2023
الجهاد الإسلامي تُنظم وقفة تضامنية مع القيادي خضر عدنان في خانيونس
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