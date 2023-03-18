تشافي: فوزنا على ريال مدريد غداً سيشكل ضربة قوية لهذا السبب!

أكد مدرب برشلونة الاسباني تشافي هيرنانديز، اليوم السبت18/3/2023م، أن فوزنا على ريال مدريد غداً الأحد 19/3/2023م، سيكون ضربة قوية.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الكلاسيكو غداً:" نستعد للمباراة بطريقة جيدة.. أعتقد أننا سنحاول السيطرة فيها أكثر من الماضية، وسنسعى لأن نكون أبطالاً، حيث سنواجه ريال مدريد الذي أراه قويًا، وتحسنوا كثيرًا من الناحية البدنية".

وأضاف: "بيدري عاد للتو ولن نخاطر به، فهو ليس جاهزًا بنسبة 100%، ومن الأفضل أن يستريح ويتعافى بشكل جيد، ولقاء الغد ليس نهائيًا، ولا نريد خسارة اللاعب لشهرين آخرين".

وأردف:" أعتقد أن نسبتنا هي 50%، وربما أكثر قليلاً لأننا سنلعب وسط جماهيرنا.. إذا فزنا غدًا ستكون ضربة قوية، حيث يتبقى نقاط ومباريات صعبة".

يشار إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بينما يحل ريال مدريد وصيفًا بـ56 نقطة.