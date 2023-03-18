الاعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:53 م
18 مارس 2023
خبر عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

الاعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات