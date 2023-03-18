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الاعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:53 م
18 مارس 2023
الاعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة
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