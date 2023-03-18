موعد شهر رمضان 2023 في اليمن | مظاهر شهر رمضان في جمهورية اليمن السعيد

موعد شهر رمضان 2023 في اليمن، ينتظر المسلمون شهر رمضان الكريم بلهفة كبيرة، ففي هذا الشهر يتقرب المؤمنون من الله عز وجل، وكأنهم ينتظرونه ليُنقيهم من ذنوبهم، وحيث أن التساؤل عن موعد بدء الشهر الكريم من الأسئلة الشائعة والمنتشرة بشكل كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث المختلفة.

متى موعد شهر رمضان في اليمن 2023

يبدأ شهر رمضان في يوم 23 مارس وينتهي في يوم 21 أبريل، وقد تم إعلان تلك المواعيد من هيئة البحوث الفلكية، وتختلف تلك المواعيد عند استطلاع هلال شهر رمضان ومن الوارد أن تثبت.

وينتظر المسلمون استطلاع هلال شهر رمضان في يوم 29 من شعبان الموافق يوم الثلاثاء، ليتم الإعلان عما إذا كان يوم الأربعاء هو المتمم للشهر كما تشير هيئة البحوث الفلكية أم أنَّ تم التبين من هلال شهر رمضان لتكون غرة الشهر الكريم.

مظاهر شهر رمضان في اليمن

يستقبل اليمنيون الشهر الكريم بمجموعة من العادات والتقاليد التي يقومون بها في مستهل الشهر الكريم وطوال الشهر أيضًا، ومن أبرزها ما يلي: