موعد شهر رمضان 2023 في اليمن | مظاهر شهر رمضان في جمهورية اليمن السعيد

موعد شهر رمضان 2023 في اليمن، ينتظر المسلمون شهر رمضان الكريم بلهفة كبيرة، ففي هذا الشهر يتقرب المؤمنون من الله عز وجل، وكأنهم ينتظرونه ليُنقيهم من ذنوبهم، وحيث أن التساؤل عن موعد بدء الشهر الكريم من الأسئلة الشائعة والمنتشرة بشكل كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث المختلفة.
متى موعد شهر رمضان في اليمن 2023
يبدأ شهر رمضان في يوم 23 مارس وينتهي في يوم 21 أبريل، وقد تم إعلان تلك المواعيد من هيئة البحوث الفلكية، وتختلف تلك المواعيد عند استطلاع هلال شهر رمضان ومن الوارد أن تثبت.
وينتظر المسلمون استطلاع هلال شهر رمضان في يوم 29 من شعبان الموافق يوم الثلاثاء، ليتم الإعلان عما إذا كان يوم الأربعاء هو المتمم للشهر كما تشير هيئة البحوث الفلكية أم أنَّ تم التبين من هلال شهر رمضان لتكون غرة الشهر الكريم.
مظاهر شهر رمضان في اليمن
يستقبل اليمنيون الشهر الكريم بمجموعة من العادات والتقاليد التي يقومون بها في مستهل الشهر الكريم وطوال الشهر أيضًا، ومن أبرزها ما يلي:
- في اليمن كانت توجد عادة اجتماعية معروفة وهي أنه بمجرد الإعلان عن شهر رمضان يقوم الأطفال بأخذ أكوام من الرماد وينثرونه على أسطح المنازل ويجعلونه على هيئة أوعية دائرية، ومن ثمَّ يقومون بصب الجاز عليه ويشعلونه، ولكن مع الوقت اندثر هذا المظهر في معظم المدن.
- بمجرد التحقق من رؤية هلال الشهر الكريم يقوم اليمنيون بتهنئة بعضهم بعضًا على قدوم هذا الشهر الكريم، وفي الأغلب يقوم الأشخاص بتبادل أطباق الحلويات والتحيات في اليوم الأول من الشهر.
- في الصباح الرمضاني باليمن تكون كافة الشوارع خالية من البشر والمحلات والمقاهي مغلقة، ولا يوجد سوى عدد قليل من المحلات هو الذي يعمل.
- يتأخر الدوام الحكومي في شهر رمضان ليبدأ في الساعة التاسعة أو العاشرة صباحًا.
- في الظهر يتم امتلاء المساجد ويقبل الجميع إلى الصلاة وبعد انتهاء الصلاة يجلسون في المساجد لتلاوة القرآن الكريم ويذكرون الله عز وجل، وهناك بعض الأشخاص الذين يصطحبون أولادهم إلى المسجد ليشاركوهم الأجر والثواب ويعلموهم تعاليم ديننا الحنيف.
- بعد صلاة المغرب يتم إلقاء كلمة قصيرة يقوم الإمام بإلقائها هو أو أحد الدعاة المتواجدين داخل المسجد، في نفس الوقت الذي يخرج فيه الأشخاص الآخرون لتجهيز مستلزمات الإفطار.
- بمجرد اقتراب أذان المغرب يستعد الناس إلى الإفطار ويقدم كل واحد منهم شيء من إفطاره إلى المسجد لكي يجتمعوا فيه معًا ليتناولوا الطعام وهذا ما يعمل على تقوية العلاقات الاجتماعية.
- في شهر رمضان الكريم يجتمع المصلون على هيئة صفوف في المسجد ويأكلون أكل جماعي، ومن أشهر الأكلات التي تنتشر في رمضان هي الشفوت وهي واحدة من أكلات أهل الوسط والجنوب باليمن بالإضافة إلى الحلبة المخلوطة بالخل والسحاوق.
- من المشروبات المشهورة في رمضان بشمال اليمن هو مشروب القديد، وهو مشروب المشمش المجفف المخلوط في الماء بالسكر لمدة نصف يوم، وينبغي شرب هذا المشروب في نفس اليوم الذي يتم تجهيزه فيه، حيث إن تركه فترة أطول من ذلك تجعله يفسد ويتخمر.