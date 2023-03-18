وزارة الصحة تنصح بالتقليل من تناول هذه المرطبات خلال شهر رمضان

نصحت مدير عام التغذية بوزارة الصحة بغزة، د. مها العمامي، اليوم السبت، المواطنين وأصحاب أمراض السكري من عدم تناول مرطبات "المُربى" المعروف شعبيًا باسم "الطتلي" بكثرة في شهر رمضان المبارك المرتقب، واصفةً أياه بـ"السم القاتل"، لاحتوائه على سكريات بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 بالمئة.

وقالت العمامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "تناول السكريات بكثرة تؤدي إلي زيادة الوزن والسمنة وما يترتب عليها من مخاطر مثل تصلب الشرايين و مرض السكري النوع الثاني والسكتات القلبية والدماغية".

وأكدت مدير عام التغذية، على ضرورة أهمية تناول أكل صحي ومتوازن وشرب كميات كافية بين وجبتي الفطور والسحور، مضيفةً: "يترتب تناول وجبة الفطور ع مرحلتين، الأولى وتحتوي (التمر وشرب الماء و الحساء)، والثانية بعد صلاة التراويح وهي الطبق الرئيسي، وتحتوي (لحوم خالية من الدهون مشويات مركبة مثل الأرز و البطاطا الخضروات المطبوخة سلطة الخضروات مثل التبولة و الفتوش).

كما ونصحت العمامي، بالإكثار من شرب الماء في أوقات الإفطار وتناول وجبة السحور ممثلة بالبقوليات اللبنة واللبن والتمر و الفواكه المجففة والبيض، وممارسة الرياضة يوميا بعد الوجبة بساعتين و لمدة ٣٠ دقيقة ".

وعن الأطعمة التي يجب الإبتعاد عنها في رمضان والتقليل من تناولها، أشارت العمامي، إليها، وهي "شرب المشروبات الغازية الغنية بالسكريات وعديم القيمة الغذائية واستبدالها بالعصائر الطبيعية غير المضاف لها سكر، والأطعمة المليئة بالدهون".