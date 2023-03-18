اخصائية تغذية تنصح بالاعتدال بتناول هذه الأطعمة خلال رمضان

نصحت مدير دائرة التغذية بوزارة الصحة بغزة، د. مها العمامي، اليوم السبت، بالاعتدال في تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات منها المربى والحلويات والمياه الغازية في شهر رمضان المبارك المرتقب.

وقالت العمامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "تناول السكريات بكثرة تؤدي إلي زيادة الوزن والسمنة وما يترتب عليها من مخاطر مثل تصلب الشرايين و مرض السكري النوع الثاني والسكتات القلبية والدماغية".

وأكدت مدير دائرة التغذية، على ضرورة أهمية تناول أكل صحي ومتوازن وشرب كميات كافية بين وجبتي الفطور والسحور، مضيفةً: "يترتب تناول وجبة الفطور ع مرحلتين، الأولى وتحتوي (التمر وشرب الماء و الحساء)، والثانية بعد صلاة التراويح وهي الطبق الرئيسي، وتحتوي (لحوم خالية من الدهون مشويات مركبة مثل الأرز و البطاطا الخضروات المطبوخة سلطة الخضروات مثل التبولة و الفتوش).

كما ونصحت العمامي، بشرب كميات كافية من المياه بين وجبتي الفطور والسحور، وممارسة الرياضة يوميا بعد الوجبة بساعتين و لمدة ٣٠ دقيقة ".

وعن الأطعمة التي يجب الإبتعاد عنها في رمضان والتقليل من تناولها، أشارت العمامي، إليها، وهي "شرب المشروبات الغازية الغنية بالسكريات وعديم القيمة الغذائية واستبدالها بالعصائر الطبيعية غير المضاف لها سكر، والأطعمة المليئة بالدهون".

وكان طبيب قد وصف مرطب (المربي) بـ"السم القاتل"، لأنه يزيد من الجوع ويسبب الشعور الدائم بالإرهاق، حيث يحتوي على سكريات بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 بالمئة.