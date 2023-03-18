متى موعد شهر رمضان 2023-1444 في مملكة البحرين

موعد شهر رمضان 2023-1444 في مملكة البحرين، ينتظر المسلمون في دول العالم العربي و الإسلامي موعد حلول شهر رمضان المبارك للعام 2023، و ينشغل المسلمون في هذه الأوقات بالبحث في مواقع الانترنت عن موعد حلول شهر رمضان في البحرين، و لذلك يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد حلول شهر رمضان المبارك 2023 في البحرين.

متى رمضان في البحرين

يحرص أهل البحرين خلال رمضان على أداء فروض الصلاة في الجوامع التي تفوح منها الروائح العطرة وخصوصا صلاة العشاء والتراويح التي تحرص النساء أيضا على حضورها، كما يعتبر شهر رمضان من أفضل شهور السنة، لما فيه من خيرات و اعمال خير تقرب العبد بالله تعالى، و يتضاعف فيه الأجر و الثواب، فيحرص المسلمون على أداء العبادات و الاستمتاع بالنفحات الايمانية التي يتخللها شهر رمضان المبارك.

رمضان 2023 في البحرين

إن شهر رمضان يعد واحدًا من أكبر المناسبات لإحياء العادات والتقاليد الأصيلة بين السكان والأهل في البحرين، كما أن اهم ما يميز رمضان الحاضر عن الماضي إقامة مسابقات مختلفة ومحاضرات لم تكن موجودة في الماضي، بينما كانت هناك الألعاب الشعبية الجميلة المرتبطة بالبيئة والحواري مثل لعبة «الخشيشة» و«السكينة» و«الدحروى» وغيرها.

من المتوقع أن يحلّ رمضان 1444 هجريا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م، لكن يبقى هناك احتمال أن يتغيّر لاحقاً بحسب ولادة هلال شهر رمضان الكريم.

إمساكية رمضان 2023 في البحرين

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عدد ساعات الصيام في البحرين في العام 2023

من المتوقع أن يصل عدد ساعات الصيام في الأيام الأولى لـ 14 ساعة ونصف وتزداد في الأيام الأخيرة لتصل لـ 14 ساعة و 50 دقيقة.