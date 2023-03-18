امساكية شهر رمضان2023 في دمشق بصيغة pdf

امساكية شهر رمضان 2023 في دمشق بصيغة pdf ، وضمن الجهود الذي يقدمها فريق فلسطين اليوم الاخباري وضعنا بين ايديكم في هذه المقالة التفاصيل الكاملة بخصوص أوقات الصلوات الخمسة حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة ارتفاع عمليات البحث الالكترونية بخصوص امساكية شهر رمضان 2023 في دمشق حيث جاءت تفاصيلها على النحو التالي :

امساكية شهر رمضان 2023 في دمشق

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة التفاصيل الكاملة التي تمكنكم من هذه المقالة التفاصيل امساكية شهر رمضان 2023 في دمشق كاملة وعن باقي التفاصيل فقد جاءت على النحو التالي :

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:14 ص 05:42 ص 11:49 ص 03:18 م 05:56 م 07:26 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:13 ص 05:41 ص 11:49 ص 03:18 م 05:57 م 07:27 م

السبت 3 25 مارس، 2023 04:11 ص 05:40 ص 11:48 ص 03:18 م 05:57 م 07:27 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 04:10 ص 05:38 ص 11:48 ص 03:18 م 05:58 م 07:28 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:08 ص 05:37 ص 11:48 ص 03:19 م 05:59 م 07:29 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:07 ص 05:36 ص 11:48 ص 03:19 م 06:00 م 07:30 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:05 ص 05:34 ص 11:47 ص 03:19 م 06:00 م 07:30 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 04:04 ص 05:33 ص 11:47 ص 03:19 م 06:01 م 07:31 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:02 ص 06:32 ص 12:47 م 04:19 م 07:02 م 08:32 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 05:02 ص 06:32 ص 12:47 م 04:19 م 07:02 م 08:32 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:01 ص 06:30 ص 12:46 م 04:19 م 07:03 م 08:33 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:59 ص 06:29 ص 12:46 م 04:20 م 07:03 م 08:33 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:58 ص 06:28 ص 12:46 م 04:20 م 07:04 م 08:34 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:56 ص 06:26 ص 12:45 م 04:20 م 07:05 م 08:35 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:55 ص 06:25 ص 12:45 م 04:20 م 07:06 م 08:36 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:53 ص 06:24 ص 12:45 م 04:20 م 07:06 م 08:36 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:52 ص 06:22 ص 12:45 م 04:20 م 07:07 م 08:37 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:50 ص 06:21 ص 12:44 م 04:20 م 07:08 م 08:38 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:49 ص 06:20 ص 12:44 م 04:20 م 07:08 م 08:38 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:47 ص 06:18 ص 12:44 م 04:20 م 07:09 م 08:39 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:46 ص 06:17 ص 12:44 م 04:20 م 07:10 م 08:40 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:44 ص 06:16 ص 12:43 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:43 ص 06:15 ص 12:43 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:41 ص 06:13 ص 12:43 م 04:21 م 07:12 م 08:42 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:40 ص 06:12 ص 12:43 م 04:21 م 07:13 م 08:43 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:38 ص 06:11 ص 12:42 م 04:21 م 07:14 م 08:44 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:37 ص 06:10 ص 12:42 م 04:21 م 07:14 م 08:44 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:35 ص 06:08 ص 12:42 م 04:21 م 07:15 م 08:45 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:34 ص 06:07 ص 12:42 م 04:21 م 07:16 م 08:46 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:32 ص 06:06 ص 12:41 م 04:21 م 07:17 م 08:47 م.

امساكية شهر رمضان 2023 في دمشق pdf







امساكية رمضان 2023 في دمشق pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية رمضان 2023 في دمشق بصيغة pdf وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف على العبارات القوية للتهنئة بهذه المناسبة وهي .

عبارات تهنئة استقبال رمضان 2023 جميلة

أولا: وفي العبارة الأولى من تهنئة استقبال رمضان 2023 ، أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

ثانيا: العبارة الثانية ، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

ثالثا: العبارة الثالثة ، الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رابعا: رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

خامسا: العبارة الرابعة ، جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين، ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية رمضان 2023 في دمشق بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .