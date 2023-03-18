موعد شهر رمضان 2023-1444 في قطر، تشهد محركات البحث العالمية في هذه الاثناء عمليات بحث واسعة عن موعد شهر رمضان المبارك في دولة قطر، حيث ينتظر المسلمون في العالم الإسلامي حلول الشهر الكريم بفارغ الصبر، لما لهذا الشهر من أهمية لديهم، و هو شهر الخير و البركة، تكثر فيه أعمال الخير، و يتقرب المسلمون من الله عز و جل بالعبادات لينالوا الأجر و الثواب.

موعد شهر رمضان 2023 في قطر

متى موعد شهر رمضان 2023 في قطر من اكثر الأسئلة شيوعاً عبر محركات البحث، و يرغب القطريون في معرفة موعد حلول شهر رمضان الفضيل، و في هذه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد حلول شهر رمضان 2023-1444 في قطر.

متى شهر رمضان 2023 في قطر

وطبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون، فإن يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ فلكيا، وأن يوم الأربعاء 22 من شهر مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام.

ويبقى القرار الشرعي بدخول شهر رمضان المبارك لهذا العام من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري: إن هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام سيولد مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مارس 2023، وذلك الساعة 8:24 مساء بتوقيت الدوحة المحلي (5:24 مساء بالتوقيت العالمي).

وأضاف المهندس فيصل الأنصاري: "من المستحيل رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ مساء يوم التحري (الثلاثاء 21 مارس 2023) في سماء دولة قطر، ومعظم الدول العربية والإسلامية لأن الهلال لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم".

امساكية شهر رمضان 2023 في قطر

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الخميس 1 23 مارس, 2023 04:17 am 11:41 am 03:07 pm 05:46 pm 07:16 pm

الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:16 am 11:40 am 03:07 pm 05:47 pm 07:17 pm

السبت 3 25 مارس, 2023 04:15 am 11:40 am 03:07 pm 05:47 pm 07:17 pm

الأحد 4 26 مارس, 2023 04:13 am 11:40 am 03:07 pm 05:48 pm 07:18 pm

الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:12 am 11:39 am 03:07 pm 05:48 pm 07:18 pm

الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:11 am 11:39 am 03:07 pm 05:48 pm 07:18 pm

الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:10 am 11:39 am 03:07 pm 05:49 pm 07:19 pm

الخميس 8 30 مارس, 2023 04:09 am 11:38 am 03:07 pm 05:49 pm 07:19 pm

الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:08 am 11:38 am 03:07 pm 05:50 pm 07:20 pm

السبت 10 01 أبريل, 2023 04:07 am 11:38 am 03:06 pm 05:50 pm 07:20 pm

الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:05 am 11:38 am 03:06 pm 05:51 pm 07:21 pm

الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:04 am 11:37 am 03:06 pm 05:51 pm 07:21 pm

الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:03 am 11:37 am 03:06 pm 05:52 pm 07:22 pm

الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:02 am 11:37 am 03:06 pm 05:52 pm 07:22 pm

الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:01 am 11:36 am 03:05 pm 05:52 pm 07:22 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:00 am 11:36 am 03:05 pm 05:53 pm 07:23 pm

السبت 17 08 أبريل, 2023 03:59 am 11:36 am 03:05 pm 05:53 pm 07:23 pm

الأحد 18 09 أبريل, 2023 03:57 am 11:36 am 03:05 pm 05:54 pm 07:24 pm

الاثنين 19 10 أبريل, 2023 03:56 am 11:35 am 03:05 pm 05:54 pm 07:24 pm

الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 03:55 am 11:35 am 03:04 pm 05:55 pm 07:25 pm

الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 03:54 am 11:35 am 03:04 pm 05:55 pm 07:25 pm

الخميس 22 13 أبريل, 2023 03:53 am 11:35 am 03:04 pm 05:56 pm 07:26 pm

الجمعة 23 14 أبريل, 2023 03:52 am 11:34 am 03:04 pm 05:56 pm 07:26 pm

السبت 24 15 أبريل, 2023 03:51 am 11:34 am 03:04 pm 05:56 pm 07:26 pm

الأحد 25 16 أبريل, 2023 03:50 am 11:34 am 03:03 pm 05:57 pm 07:27 pm

الاثنين 26 17 أبريل, 2023 03:48 am 11:34 am 03:03 pm 05:57 pm 07:27 pm

الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 03:47 am 11:33 am 03:03 pm 05:58 pm 07:28 pm

الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 03:46 am 11:33 am 03:03 pm 05:58 pm 07:28 pm

الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:45 am 11:33 am 03:02 pm 05:59 pm 07:29 pm

الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:44 am 11:33 am 03:02 pm 05:59 pm 07:29 pm