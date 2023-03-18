بالصور بطاقات مميزة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444 و2023

يستعد المسلمون في العالم أجمع خلال هذه الايام لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444 هجري و2023 ميلادي ، حيث يقبل المواطنين لإرسال بطاقات للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك لما لها من اثر إيجابي على المواطنين ، على امل ان يكون شهر رمضان شهر الخير والبركة للعام الحالي ، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " تقدم لكم جملة من البطاقات الجميلة والمميزة لاستقبال شهر رمضان المبارك .

بطاقات مميزة للتهنئة بشهر رمضان المبارك 1444 و2023

رمضان ياشهر الله، فيك الخير والطاعات، تباركت ياضيف الرحمن، اشتقنا اليك يارمضان، هللت علينا بالأنوار، وجمعت بيننا بالمحبة والإخاء، وكل عام وأنتم بخير.

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.















تتهافت القلوب لاستقبالك يا شهر الله، تتجاور المشاعر في رحاب لياليك المقدسة نتبادل المحبة والدعوات الصادقة ومن القلب نهني الأحباب وكل سنة وأنتم طيبين.

أسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة، ورزقكم في زيادة، وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل.

شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم، شهر جميل، شهر يشعر المسلم بالفرحة، شهر رمضان الكريم.

كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهر الرحمة ودمت لمن أحبك.

بَلَغَك الله الشهر وَشَرف الأمَّة بِالنَصر وأكرَمَك بِلَيلَة القدر وَأسعدَك مَدَى الدَّهر.

أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت بأحسن حال.

كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل رمضان، كل عام وأنت بألف خير يا رب.

بطاقات مميزة للتهنئة بشهر رمضان المبارك 1444 و2023

يا مرحب بأجمل شهر في السنة، مرحب لشهر الصوم والرحمة والمغفرة والراحة، الشهر الذي يغسل قلوبنا من الذنوب ويبعدنا عن المعاصي، كل سنة والجميع بخير في هذا الشهر الكريم.

أسأل الله تعالى لكم تمام الصيام والقيام والأعمال المقبولة، وجعلنا الله وإيّاكم من الفائزين في هذا الشهر الفضيل أعاد الله علينا وعليكم شهر الكريم شهر رمضان، باليمن والأيمان وبالسلامة والإسلام أن شاء الله، كل عام وأنتم بخير وفي حفظ الله وحمايته، كل سنة وأنتم في خير ورزق كبير وواسع.

بطاقات مميزة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444 و2023

كل عام وأنتم بخير وفي سعادة رمضان كريم وسعيد عليكم جميعًا، كل شهر وأنتم مرزوقين بنعم كثيرة وخير ورزق كبير من الله، ومع بداية هذا الشهر الكريم أتمنى لكم أعمال صالحة مقبولة أن شاء الله.









أهنئكم وأرسل لكم كامل التهنئة بصدر رحب ومحبة كبيرة مني إليكم، كل عام وانتم أقرب لي من روحي، كل سنة وأنتم بخير وفي سعادة كبيرة من الله، حماكم الله وحفظكم لي وبعد عنكم كل شر، رمضان كريم.

آمل من الله عز وجل ان يجلب لك لحظات الفرح والسعادة في كل حياتك، رمضان كريم. تهاني حارة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، لأعز الأصدقاء، ذنبًا مغفورًا وعملًا مقبولًا إن شاء الله