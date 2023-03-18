الجهاد تنظم فعالية نصرة للأسرى والقيادي عدنان في جنين

نظّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة القيادي الأسير خضر عدنان وقفة تضامنية مع الأسرى والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك أمس الجمعة في بلدة عرابة بجنين.

وشارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، وشخصيات وطنية وشعبية وعائلة الأسير عدنان، في الوقفة أمام المسجد الكبير في بلدة عرابة، وتم خلالها رفع صور الأسير خضر ودعم صموده، وترديد هتافات داعمة للأسرى الأبطال.

وقال الأسير المحرر محمد علان خلال كلمة له: إن الاغتيالات والاعتقالات التي يقوم بها الصهاينة لن تثنينا قيد أنملة عن المضي قدماً في درب ذات الشوكة، مضيفاً أن الشيخ المجاهد خضر عدنان وآلاف الأسرى يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات.

واعتبر المحرر علان أن كل محاولات الاحتلال لكسر إرادة الأسرى لن تنجح، وعلينا أن نقف معهم بكل أشكال الدعم والتضامن، وهذه المشاركة عبادة نتقرب بها إلى الله وعلينا أن نقدم كل ما نملك لدعمهم وصمودهم في معركتهم ضد المحتل.

وأضاف علان بأن رسالتنا للاحتلال بأنكم لن تستفردوا بأسرانا فمعركتهم هي معركتنا، وانتصارهم هو انتصار لشعبنا ومقاومتنا، وأن الأسير خضر عدنان أكبر من سجنكم وإرادته صلبة لن تلين ولن يكسرها سجان غاصب، وأن خلفه مقاومة باسلة وشعب عظيم يأبى الانكسار.

يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (42) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ويواجه ظروف عزل صعبة في سجن مشفى الرملة.