إعلامي تونسي يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. "الأرض مسطحة".. !

أشعلت تصريحات الإعلامي التونسي، أشرف الكعلي، موجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك على خلفية أقواله التي قال فيها: "بأن الأرض مسطحة وليست كروية".

وقال الكعلي في مداخلة على قناة "التاسعة" التونسية : "أؤمن بأن الأرض مسطحة وليست كروية. قرأت القرآن والتوراة والإنجيل، وعدة حضارات، ووصلت لهذا الاقتناع".

وأضاف الإعلامي: "تأكدت علمياً وفلسفياً بأن الأرض مسطحة، وليس لها آخر كما هو الحال مع السماوات، والاعتقاد بأن الأرض مدورة خاطئ، سأظل متمسكاً بنظرية سطحية الأرض ولا أخجل من ذلك".

وبدوره، انتقد الكاتب والروائي التونسي كمال الرياحي تصريحات الكعلي قائلاً: "نعم نحن في مسار باتجاه الرجعية".

وأضاف الرياحي في تصريحات له عبر فيسبوك: "تعليب الجهل ليس مضحكاً، هكذا يقع تدمير الناشئة بأن يظهر واحد من نجوم الإعلام ليقول بأن الأرض مسطحة".

وتابع: "الأطفال يشاهدون مثل هذه البرامج مع آبائهم ويرونها على فيسبوك، وخطرها ليس في التصديق فقط، بل في إضاعة الوقت في التدليل على البديهيات".

وأشار الكاتب الرياحي، إلى أن اعتقاد أشرف الكعلي أن الأرض مسطحة "يجعلنا فقط نكتشف حال وموقع جزء كبير من الإعلام التونسي".

ويُشار إلى أنه يعد أشرف الكعلي من أشهر الإعلاميين في تونس، وهو مقدم برامج في التلفزيون الرسمي للدولة منذ سنة 1994.

جدير ذكره أنه قدّم الكعلي البرنامج الموسيقي الأسبوعي "إيقاعات عالمية" على قناة "21" منذ العام 1994 وحتى 2007 وكان برنامجه شهيراً للغاية ويحقق أكبر نسب مشاهدة، والتحق بعد ذلك براديو "موزاييك" (خاص).