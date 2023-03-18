كسنجر: إعادة السعودية علاقاتها مع إيران تغيير جوهري بالوضع في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كسنجر، أن اتفاق السعودية وإيران لإعادة العلاقات بين الجانبين بمنزلة تغيير جوهري في الوضع الاستارتيجي للشرق الأوسط.

وأعتبر كسنجر، أن السعوديين يوازنون الآن بين أمنهم، من خلال لعب الولايات المتحدة ضد الصين.

جاء ذلك في مقال للكاتب ديفيد إغناتيوس نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تحدث خلاله الكاتب إلى الاتفاق بين السعودية وإيران وما قاله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هينري كيسنجر حيال ذلك.

واعتبر اغناطيوس، أنه يجب أن يكون لدى هنري كيسنجر حس "ديجا فو"، وهو يشاهد الصين وهي تتوسط في تقارب بين السعودية وإيران تشبه الدبلوماسية الثلاثية إلى حد بعيد انفتاح وزير الخارجية الأسبق على الصين في عام 1971.

وتابع اغناطيوس في مقاله: "يقول كيسنجر: أعلنت الصين في السنوات الأخيرة إنها بحاجة إلى أن تكون مشاركًا في إنشاء النظام العالمي.. لقد قامت الآن بخطوة مهمة في هذا الاتجاه".