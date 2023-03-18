كيف تتخلص من إدمان القهوة والشاي قبل رمضان وماذا يحدث حال تركه فجأة !

يشعر العديد من المسلمين وخاصة محبي شرب القهوة ، بالتعب الشديد والعديد من الأعراض جراء ترك شرب مشروبات الكافيين كافة ، مثل القهوة والشاي والنسكافيه فجأة ، وكالة فلسطين اليوم" تقدم لكن أهم الخطوات للانسحاب من شرب القهوة والشاي والنسكافية قبل بدء شهر رمضان .

اولاً : شرب المياه بكمية أكبر

يساعد شرب الماء بكميات وفيرة على تقليل تناول أكواب كثيرة من مشروبات الكافيين بشكل واضح.

2- تحديد وقت لتناول مشروب واحد من الكافيين

يفضل أن يحدد الشخص وقتًا لتناول كوب واحد من مشروبات الكافيين خلال اليوم، كما يوصي الأطباء بالامتناع عن شرب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا حتى لا يتعارض مع النوم.

3- استبدال المشروب بآخر أقل في نسبة الكافيين

عمل تغييرات صغيرة، فيمكن تجربة الشاي الأخضر بدلاً منه، كما يمكن الاعتماد على القهوة منزوعة الكافيين بدلا من قهوة الإسبريسو أو القهوة المحمصة الداكنة، والتي تحتوي على نسبة كافيين أكثر من المشروبات الأخرى.

4- تغيير روتين اليوم

في الغالب يرتبط تناول مشروبات الكافيين بروتين اليوم مثل الاستيقاظ في الصباح وتناول القهوة أو الشاي على الفراش أو المقهى أو مكتب العمل، لذا يفضل تغيير نمط اليوم من خلال تجربة فعل شيء جديد وتناول مشروب بارد مع المشي.

ولكن ما هي الأعراض التي قد تصاحب مدمني القهوة والكافيين حال الاقلاع خلال شهر رمضان .

1- التعب أو النعاس.

2- فقدان القدرة على التركيز والانتباه والفهم.

3- الذاكرة تتدهور في بعض الأحيان.

4- بطء رد الفعل.