بالصور إحياءً للتراث الفلسطيني في غزة.. سيدة تبدع في إنتاج فوانيس مطرزة

على قدم وساق تجري الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023، حيث يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة للكثيرين من ذوي الدخل المحدود، و ذوي المهارات الحرفية لتحقيق دخل مادي يعينهم على قضاء هذا الشهر، و توفير احتياجات عائلاتهم.

و لشهر رمضان طقوس خاصة في كل مجتمع، تختلف عن غيرها من مجتمع لآخر، حيث يحيي الفلسطينيون هذا الشهر بطقوس تخص العادات و التقاليد التي اعتادوا عليها منذ مئات السنين، و إن غابت بعضها بسبب الظروف المحيطة بهم، كالاحتفال بحلول الشهر الفضيل بتزيين المنازل احتفاءً بالشهر الكريم.

و في خطوة رأت أنها تمزج بين الحضارة و التراث الشعبي، تنهمك السيدة سحر حرز الله من مدينة غزة بتجهيز تصميمات جديدة من الفوانيس الرمضانية، من خلال دمج التطريز الفلاحي "التراث الفلسطيني" مع تصميم الفوانيس المعدنية و الخشبية، التي تشتريها من الأسواق.

تقول سحر حرز الله لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن شهر رمضان من المناسبات الخاصة خلال العام، حيث انه فرصة لتقديم منتجات تراثية و حديثة للزبائن لكي يقوموا بإضافتها الى وسائل الزينة الخاصة بشهر رمضان".

و أوضحت حرز الله إن صناعة الفوانيس المطرزة بالتراث الفلسطيني هو محاولة لتغيير فكرة الفانوس التقليدي، ليصبح بشكل حضاري اكثر، و خصوصاً لمن يحبون اقتناء المشغولات اليدوية التراثية.

و لفتت الى أن هناك فوانيس خاصة تستطيع ادخال التطريز فيها باشكال متعددة مثل "الكوفية و و النجم ... الخ".

و أشارت حرز الله الى أن فكرة الفوانيس المطرزة لاقت استحساناً كبيراً، و خصوصاً أنها فكرة جديدة لمن يحبون التراث، و يفضلون اضافة مشغولات تراثية تضيف جمالا و رونقاً جماليا خاصاً في زوايا منازلهم.

و بالإضافة الى الفوانيس، تقوم سحر حرز الله بصناعة عدداً من المعلقات، و أدوات الزينة المنزلية، بهدف احياء التراث الفلسطيني.

وحول أسعار الفوانيس المطرزة، أكدت حرز الله أن الأسعار تتراوح ما بين 25-35-100 شيكل، و ذلك حسب حجم الفانوس الذي يختاره الزبون، مشيرة الى أنه في الإجمالي فإن الأسعار تعتبر مناسبة و في متناول الجميع.

و تعمل حرز الله على تسويق ما تقوم بإنتاجه من المعلقات و الفوانيس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فقدت محلها الخاص بعد قصف الاحتلال برج الجوهرة خلال العدوان على قطاع غزة عام 2021.









