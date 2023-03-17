بالصور إحياءً للتراث الفلسطيني في غزة.. سيدة تبدع في إنتاج فوانيس مطرزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:35 م
17 مارس 2023
فوانيس مطرزة
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على قدم وساق تجري الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023، حيث يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة للكثيرين من ذوي الدخل المحدود، و ذوي المهارات الحرفية لتحقيق دخل مادي يعينهم على قضاء هذا الشهر، و توفير احتياجات عائلاتهم.

و لشهر رمضان طقوس خاصة في كل مجتمع، تختلف عن غيرها من مجتمع لآخر، حيث يحيي الفلسطينيون هذا الشهر بطقوس تخص العادات و التقاليد التي اعتادوا عليها منذ مئات السنين، و إن غابت بعضها بسبب الظروف المحيطة بهم، كالاحتفال بحلول الشهر الفضيل بتزيين المنازل احتفاءً بالشهر الكريم.

و في خطوة رأت أنها تمزج بين الحضارة و التراث الشعبي، تنهمك السيدة سحر حرز الله من مدينة غزة بتجهيز تصميمات جديدة من الفوانيس الرمضانية، من خلال دمج التطريز الفلاحي "التراث الفلسطيني" مع تصميم الفوانيس المعدنية و الخشبية، التي تشتريها من الأسواق.

تقول سحر حرز الله لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن شهر رمضان من المناسبات الخاصة خلال العام، حيث انه فرصة لتقديم منتجات تراثية و حديثة للزبائن لكي يقوموا بإضافتها الى وسائل الزينة الخاصة بشهر رمضان".

و أوضحت حرز الله إن صناعة الفوانيس المطرزة بالتراث الفلسطيني هو محاولة لتغيير فكرة الفانوس التقليدي، ليصبح بشكل حضاري اكثر، و خصوصاً لمن يحبون اقتناء المشغولات اليدوية التراثية.

و لفتت الى أن هناك فوانيس خاصة تستطيع ادخال التطريز فيها باشكال متعددة مثل "الكوفية و و النجم ... الخ".

و أشارت حرز الله الى أن فكرة الفوانيس المطرزة لاقت استحساناً كبيراً، و خصوصاً أنها فكرة جديدة لمن يحبون التراث، و يفضلون اضافة مشغولات تراثية تضيف جمالا و رونقاً جماليا خاصاً في زوايا منازلهم.

و بالإضافة الى الفوانيس، تقوم سحر حرز الله بصناعة عدداً من المعلقات، و أدوات الزينة المنزلية، بهدف احياء التراث الفلسطيني.

وحول أسعار الفوانيس المطرزة، أكدت حرز الله أن الأسعار تتراوح ما بين 25-35-100 شيكل، و ذلك حسب حجم الفانوس الذي يختاره الزبون، مشيرة الى أنه في الإجمالي فإن الأسعار تعتبر مناسبة و في متناول الجميع.

و تعمل حرز الله على تسويق ما تقوم بإنتاجه من المعلقات و الفوانيس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فقدت محلها الخاص بعد قصف الاحتلال برج الجوهرة خلال العدوان على قطاع غزة عام 2021.

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