ماذا علق ريال مدريد على قرعة دوري الأبطال...!؟

قال إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني، إن كل الاحتمالات واردة لدى مواجهة تشيلسي الإنجليزي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضاف بوتراغينيو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت": "الفريقان على دراية تامة ببعضهما، تقابلنا كثيرا مع البلوز، كما أن تشيلسي منافس عريق وخصم قوي على المستوى الفردي والجماعي، ندرك صعوبة المواجهة ونتطلع إليها".

وتابع: "لقد سبق لتشيلسي إقصاء ريال مدريد، ونحن فعلنا نفس الأمر، ولذلك الكفتان متساويتان، أتمنى أن يكون عامل الحظ معنا هذه المرة".

ولفت بوتراغينيو إلى أن: "ريال مدريد يمكن مواجهة أي خصم، إذا كان الميرنغي في حالته الطبيعية".

يشار إلى أن قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة نيون السويسرية، أسفرت عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وتشيلسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الثلاثاء 11 أبريل المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، على أن يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، لقاء الإياب يوم الأربعاء 19 أبريل 2023.

وسيلعب الفائز من ريال مدريد وتشيلسي، في "نهائي" مبكر ضمن الدور قبل النهائي "للشتابيونز ليغ" مع الفائز من المواجهة القوية بين العملاقين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، خلال شهر مايو المقبل.